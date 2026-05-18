Denunció que su vecina hace karaoke y no puede descansar: Tuvo que intervenir la Justicia de Paz

La acusación recayó sobre una joven por reuniones festivas que hace en su casa hasta la madrugada. Su padre se comprometió a "concientizarla"

La mujer denunció en la Justicia de Paz que su vecina hace fiestas con amigos y no la deja descansar.

Una mujer se presentó al Juzgado de Paz de Cipolletti y denunció que su vecina organiza reuniones con amigos y hacen karaoke con parlantes y micrófono con música a todo volumen dificultando su descanso y el de su familia.

Sostuvo que esas juntadas se llevan a cabo tantos los fines de semana como el resto de los días a partir de la medianoche y hasta altas horas de la madrugada.

Además, aseguró que esto sucede desde hace más de tres años , y aclaró que si bien ha intentado conversar con ella para buscar una solución “no ha tenido suerte” ya que la joven “continúa organizando dichas reuniones y generando ruidos molestos ”.

Juzgado de Paz Cipolletti .jpg Una vecina denunció que los vecinos le tiran basura en su casa. Acordaron en el Juzgado de Paz de Cipolletti mantener una “convivencia respetuosa y pacífica". Archivo

Por ese motivo la denunciante pidió ayuda a la Justicia de Paz y pidió que citaran a la acusada y a su padre para ponerle fin a su inquietud.

La jueza Gabriela Montorfano convocó a ambas partes a una audiencia de conciliación que se realizó el 13 de junio último. A la cita concurrió la reclamante y el padre de la joven, quien informó que ella no podía asistir porque tenía compromisos de estudio que atender.

La deliberación tuvo un resultado satisfactorio, porque tras un “amplio intercambio de opiniones” arribaron a un acuerdo transaccional para solucionar el conflicto, por lo que solicitaron su homologación.

Fiestas y volúmen controlado

En el arreglo alcanzado, el hombre se comprometió a conversar con su hija para “concientizarla sobre los ruidos molestos que viene ocasionando a su vecina” y a su familia, “cuando se reúne con amigos en su domicilio en horas de la noche”.

Pero además las partes acordaron que “no se pondrá música (ni se hará karaoke), a un volumen fuerte los días lunes a viernes entre las 20 y las 8 hs”.

En tanto que, en caso de realizar encuentros festivos, convinieron que los podrán efectuar los días sábados, y que no se extenderán “más allá de las dos o tres de la mañana”.

Concientizar a los hijos

A ello le agregaron que durante el transcurso de esas reuniones, consensuaron que el volumen de la música no se deberá tornar “excesivo” para que no invada “el espacio y la tranquilidad de la requirente”.

Asimismo, el hombre se comprometó a hablar con sus hijos para “concientizarlos sobre los límites y el debido respeto a la hora de comunicarse con sus vecinos y demás personas en general”.

La jueza Montorfano, al homologar el acercamiento, les advirtió que el incumplimiento de alguno de los puntos acordados “traerá aparejado que la requirente realice la gestión que corresponda ante el Tribunal de Faltas de esta ciudad, organismo competente en la materia”.