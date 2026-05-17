Dos cipoleños van al Mundial de Natación y necesitan apoyo para llegar a Portugal

Cipolletti tiene dos nuevos motivos para estar orgullosa. Amparo Lucía Mateos Cecchi , de 15 años, y Ernesto Passera , de 22, fueron convocados para integrar la Selección Nacional de Natación para Atletas con Síndrome de Down , que representará a Argentina en el Campeonato Mundial a disputarse del 30 de octubre al 7 de noviembre de 2026 en Albufeira, Portugal. Ambos nadan en el Club Cipolletti y son los únicos deportistas de toda la provincia de Río Negro en recibir esta distinción.

La noticia sacudió de la mejor manera a sus familias, a su club y a quienes los conocen. Pero detrás del logro deportivo hay un desafío enorme: el costo del viaje . Entre pasajes internacionales (aproximadamente USD 1.700), inscripción y alojamiento (aproximadamente USD 1.000), sin financiamiento estatal ni sponsoreo confirmado, las familias hoy piden la solidaridad de los cipoleños para que este sueño no se quede en tierra.

"Es mi pasión, nadar es lo que me motiva"

Amparo tiene 15 años y lleva tres compitiendo de manera sostenida, aunque nada desde los cuatro años. Cuando se enteró de la convocatoria, no dudó en definir lo que siente. En diálogo con LM Cipolletti dijo: "Estoy muy contenta, muy feliz de llegar a este nivel muy superior", dijo con la naturalidad y la fuerza que la caracterizan. Para ella, el agua no es solo una pileta: "Solo quiero entrar al agua, que es mi pasión. Nadar es lo que a mí me motiva”. También cuenta que le gusta la disciplina de aguas abiertas, especialmente en el lago.

Amparo entrena lunes, miércoles y viernes en el club, más gimnasio los jueves y sábados. Dos horas en el agua, una hora de fuerza. Su entrenadora, Rocina, la impulsa a dar siempre lo mejor. "Intento dar lo mejor que puedo y poder nadar siempre rápido para las competencias", contó. En el colegio, sus compañeros ya saben que se va al Mundial y no paran de hacerle preguntas: "Estamos contentos y siempre me hacen muchas preguntas, no sé ni qué responder", confesó entre risas.

Ampar y Ernesto - Club Cipolletti Amparo y Ernesto, entrenan todos los días.

"Estoy todos los días entrenando para competir"

Ernesto empezó a nadar a los 8 años, impulsado por un programa municipal de inclusión en la ciudad. Con el tiempo llegó al Club Cipolletti. Hoy, a sus 22 años, tiene una rutina de entrenamiento sostenida junto a su profesor Mateo. "Estoy todos los días entrenando para competir", afirmó con determinación en diálogo con LM Cipolletti. Su especialidad en el Mundial serán los nados rápidos, y su motivación es clara: "Para competir en todos lados necesitás practicar todos los días, mucha patada, mucha brazada en el agua".

Representar a Cipolletti y a la Argentina no le genera presión sino orgullo. "Me gusta representar al Club Cipo", expresó. Ernesto también compite en torneos de masters y no descansa: el entrenamiento es su modo de vida y la pileta, su lugar en el mundo.

Amparo y Ernesto - nadadores Club Cipolletti Los cipoleños son los únicos representantes de todo Río Negro.

El esfuerzo detrás de cada brazada

Gloria, abuela de Ernesto, recuerda que de pequeño el agua no era su aliada: "Cuando era chiquito se desesperaba por salir". Sin embargo, con paciencia y oportunidades, fue encontrando su lugar. Primero en piletas municipales, luego en el club, donde comenzó a mejorar notablemente hasta ser seleccionado para representar a la provincia y, ahora, al país.

Mariana, mamá de Amparo, señaló que el camino no fue fácil y que el apoyo económico es el principal obstáculo para este desafío: "Nosotros tenemos que costear el viaje a Portugal, pero no solo los pasajes. También todas las concentraciones previas, la inscripción internacional y toda la logística". La Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD), fundada en 2021, acompaña deportivamente pero no financia los gastos de los atletas ni de sus familias.

AS-Cipolletti-Nadadores Club Cipo rumbo al Mundial (Down) (2) Ernesto, acompañado por su abuela y Amparo junto a su mamá. Antonio Spagnuolo

Una ley provincial que puede ser clave

En Río Negro existe la Ley 5.245 de Patrocinio Deportivo, que permite a empresas y personas jurídicas financiar deportistas a cambio de incentivos fiscales. Para ser patrocinador, se requieren cinco años de residencia en la provincia e igual cantidad de períodos fiscales inscriptos. Es una herramienta concreta que podría transformar el sueño de Amparo y Ernesto en realidad.

El Mundial de Albufeira comienza formalmente el 31 de octubre con la apertura del torneo, y las competencias se extienden hasta el 6 de noviembre, cuando se realiza la cena de clausura. Los atletas viajarán concentrados bajo la organización de FADASD, acompañados por el equipo técnico nacional.

Amparo y Ernesto son los únicos representantes de todo Río Negro en esta delegación, que incluye nadadores de Neuquén, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos, Jujuy, entre otros puntos del país. Llegar hasta aquí no fue casualidad: es el resultado de años de entrenamiento, constancia y una pasión que no reconoce límites.

AS-Cipolletti-Nadadores Club Cipo rumbo al Mundial (Down) (3) Antonio Spagnuolo

Cipolletti, tu gente puede hacer la diferencia

El costo total para que cada uno de ellos pueda estar en la largada en Portugal supera los $4 millones, una cifra que sus familias no pueden afrontar solas. Empresas locales, comercios, instituciones y cipoleños pueden colaborar para que este viaje sea posible.

Amparo lo dijo con toda la claridad del mundo cuando se le preguntó cuál era su sueño con este viaje: "Que nos puedan acompañar y que estén atentos a cómo vamos compitiendo". Ernesto, por su parte, quiere conocer gente nueva, hacer amigos y seguir demostrando que la dedicación no tiene techo.

Dos cipoleños. Un club. Una bandera. Y un mundial al que todavía necesitan llegar.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo por separado:

Amparo : Alias: elviajedeampi o contactarse al Tel. 2995073948

: Alias: elviajedeampi o contactarse al Tel. 2995073948 Ernesto: CBU: 0340251308122244314007, cuenta de Banco Patagonia.

Para colaborar por ambos, pueden contactarse también a través del Club Cipolletti.