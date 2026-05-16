"Le re tiraría a la directora": amenazaron a una directora de una escuela del Alto Valle

Una amenaza contra una directora activó un operativo en horas, identificaron al estudiante de la escuela secundaria y secuestraron un arma.

Un estudiante de la Escuela Secundaria para Jóvenes N°1 amenazó a la directora con una imagen difundida en redes sociales junto a un arma de fuego. (Foto: captura)

Una grave amenaza contra una directora escolar en Villa Regina derivó en un rápido operativo policial que, en menos de 12 horas, permitió neutralizar la situación y secuestrar el arma exhibida en redes sociales.

El hecho tuvo como protagonista a un estudiante de 17 años de la Escuela Secundaria para Jóvenes N°1 , quien difundió en un grupo de WhatsApp una imagen en la que se lo veía con un arma junto a un mensaje intimidante: “Le re tiraría a la directora”. La captura llegó a manos de la autoridad escolar, quien radicó la denuncia de inmediato.

Un rápido abordaje de la Policía de Río Negro y la Justicia, permitió allanar y secuestrar el arma e imputar al adolescente. (Foto: archivo)

Denuncia y activación de la investigación

De acuerdo a la información oficial, la directora, de 55 años, tomó conocimiento de la amenaza alrededor de las 17.30 del jueves. Ante la gravedad del contenido, decidió presentarse ante la Policía y aportar los datos necesarios para identificar al estudiante involucrado.

A partir de la denuncia, se puso en marcha un trabajo coordinado entre la Brigada de Investigaciones, la División Judicial e Investigaciones y la Comisaría Quinta, con intervención de la Fiscalía local. El objetivo fue establecer rápidamente el domicilio del adolescente y reunir elementos de prueba en el marco de una causa por amenazas.

Allanamiento y secuestro del arma

Con los primeros datos recabados, los investigadores avanzaron en la localización del joven y solicitaron una orden de allanamiento para una vivienda ubicada sobre calle Lisandro de la Torre. La medida fue autorizada por la Justicia y se concretó durante la tarde del día siguiente.

El procedimiento arrojó resultados positivos. En el domicilio, los efectivos secuestraron una pistola neumática tipo CO2 calibre 4.5 milímetros, marca Bersa Thunder 9 Pro, junto a municiones BB, manuales, la caja del arma, prendas de vestir y un teléfono celular que habría sido utilizado para difundir la amenaza.

La rapidez del operativo, permitió “neutralizar la amenaza” y evitar una posible escalada de la situación dentro del establecimiento educativo, ubicado en el barrio 201 Viviendas, según informó LCR.

amenaza Escuela Secundaria 1 Villa Regina Arma secuestrada en la vivienda del joven.

La situación judicial del estudiante

Tras el procedimiento, el adolescente fue notificado de la imputación judicial en el marco de la causa por amenazas. En tanto, todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía, que continuará con la investigación para determinar responsabilidades y eventuales medidas.

Si bien el arma incautada no es de fuego convencional, el contenido del mensaje y su circulación generaron una fuerte preocupación en la comunidad educativa. Desde distintos sectores remarcaron que este tipo de expresiones no pueden ser consideradas una broma, debido al contexto y al impacto que provocan.

Redes sociales y preocupación creciente

El caso se inscribe en una tendencia en alza registrada en los últimos meses en el ámbito escolar. En Río Negro ya se superaron las 130 amenazas vinculadas a mensajes detectados dentro de establecimientos de nivel primario y secundario.

Si bien hasta el momento no se concretó ninguno de los hechos anunciados, cada episodio activó importantes operativos de seguridad y despliegues logísticos por parte de la Provincia, con el objetivo de resguardar a la comunidad educativa ante cada alerta.