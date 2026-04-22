Una escuela primaria de Cipolletti se suma a la lista de amenazadas por tiroteos

Las advertencias aparecieron en dos colegios de la ciudad. En el baño de mujeres de una escuela secundaria y en el banco de un aula. Las autoridades activaron el protocolo anti violencia.

Un alumno escribió una amenaza de tiroteo en el banco de la Escuela N°53. Se trata de la primera escuela primaria en recibir este tipo de amenazas.

Las amenazas de tiroteos registradas en diferentes escuelas de todo el país, se extendieron a dos colegios de Cipolletti . Se trata de la ESRN N°17 y la Escuela Primaria N°53 , en ambas instituciones se descubrieron escritos con advertencias sobre una balacera que tendría lugar hoy, miércoles 22 de abril. El equipo directivo estableció medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes durante el ingreso al establecimiento educativo.

La amenaza de tiroteos se extendió a otra institución de Cipolletti . Sucedió en la Escuela Primaria N°53 donde un estudiante escribió en el banco “mañana tiroteo, no se salva nadie”. El texto utilizado ampliamente en distintas escuelas a lo largo del país, constituye un nuevo nivel de violencia , al tratarse de una amenaza armada en una escuela primaria .

Ante la delicada situación, las autoridades convocaron a los padres a una reunión urgente para comunicar el episodio e informar sobre la activación del protocolo llamado “ Orientaciones de Actuación ante situaciones de amenazas de armas de fuego en la escuela”.

En ese sentido, el cuerpo directivo definió que realizará jornadas con los padres de todos los grados para dialogar, reflexionar y concientizar sobre las consecuencias de estos hechos.

CEM 17 La amenaza apareció en el baño de mujeres de la ESRN 17.

La amenaza en ESRN 17 apareció en el baño de mujeres

Ante el hallazgo de una amenaza de tiroteo en el baño de mujeres de la ESRN N°17, el equipo directivo emitió un comunicado para informar sobre las medidas que se llevarán adelante para garantizar la seguridad de los estudiantes y de toda la comunidad educativa.

La oleada de violencia motivó la activación del protocolo de actuación de Río Negro ante situaciones de amenazas de armas de fuego en las escuelas para abordar la problemática. En esa línea, los directores de la ESRN 17 establecieron que los estudiantes asistan a clases sin mochilas, únicamente con carpeta y cartuchera para este jueves 23 y viernes 24 de abril.

Escuela 53 Los alumnos de la Escuela primaria N°35 se retirarán en forma escalonada.

Los estudiantes deberán asistir a clases sin mochila

En el caso de que un alumno asista con mochila o bolso, no podrá ingresar al establecimiento educativo hasta que la familia se presente en la escuela.

Además, las autoridades de la institución determinaron que la salida del colegio será en forma escalonada, para fomentar el orden y garantizar la seguridad del alumnado. Por eso, el cuerpo directivo dispuso que el turno mañana comienza con la salida de 1er año a las 12:40, 2do año salga a las 12:45, 3er año saldrá a las 12:50, 4to año a las 12:55 y 5to año se retirará a las 13:00 horas.

escuela 53 cipo Se trata de la primera amenaza en la Escuela Primaria N°35.

La salida de los alumnos será en forma escalonada

Para el turno tarde, se estableció que 1er año salga a las 18:05, 2do año a las 18:10, 3er año saldrá a las 18:15, 4to año a las 18:20 y 5to año se retirará a las 18:25 horas.

Además, los directivos analizan medidas futuras como la eliminación de las salidas al kiosco y a los baños, para desalentar estas prácticas que siembran el miedo en la comunidad educativa.