Dos escuelas más amenazadas por tiroteos: Río Negro activó el protocolo anti violencia

Los escritos descubiertos en el baño de las instituciones motivaron la intervención de la Policía, que revisaron cada una de las mochilas en el ingreso.

Las amenazas de tiroteos que se registraron en diferentes escuelas de todo el país. Foto: Gentileza.

Las amenazas de tiroteos que se registraron en diferentes escuelas de todo el país se extendieron a dos instituciones más de Río Negro . Se trata de la ESRN 75 de Chichinales y el CET 17 de General Roca , donde fueron encontradas las advertencias de una balacera en el baño de las instituciones. La oleada de violencia motivó la activación de un protocolo de actuación ante situaciones de amenazas de armas de fuego en la escuela para abordar la problemática.

La mayoría de las amenazas comenzaron la semana pasada, ante la presencia de escritos que anticipaban disparos para el viernes 17 de abril. Sin embargo, este lunes 20 se detectó un escrito con amenazas de tiroteo en el baño de hombres de la ESRN 75 de Chichinales.

El hallazgo de las amenazas dispuso el inicio de una causa por intimidación pública , lo que derivó en la intervención de la Brigada de Investigaciones Judiciales, quienes trabajaron en el lugar con la toma de fotografías y pericias para establecer posibles responsabilidades.

Como forma de prevención, el equipo directivo dispuso la suspensión del turno tarde y reforzó la seguridad en la salida de los estudiantes del turno mañana. Actualmente, el personal de PSA continúa trabajando en el lugar junto a los docentes de la institución.

El cuerpo directivo le solicitó a la comunidad mantener la calma y expresó que si bien el hecho tuvo una amplia difusión en los medios locales y redes sociales, la activación del protocolo permitirá garantizar la seguridad de todos los estudiantes y un abordaje certero en la problemática de la violencia escolar.

Otra escuela con amenaza de tiroteo, esta vez en General Roca

Otra situación similar tuvo lugar en el CET 17 de General Roca. La preocupación se apoderó de toda la comunidad escolar cuando una empleada descubrió pintadas en el baño de mujeres con amenazas de un posible tiroteo. El escrito anunciaba que los disparos se desatarían entre el lunes y martes de esta semana.

A partir de esta amenaza, el cuerpo directivo activó el protocolo y ejecutó un control exhaustivo en el ingreso a la institución. Los agentes de la Policía de Río Negro llevaron adelante la revisión mochila por mochila de cada estudiante.

La directora de la Agropecuaria, Claudia Martín, en diálogo con el medio local ANR, explicó que fue una portera la que encontró el mensaje el viernes pasado, luego de segundo recreo. “Inmediatamente se dio aviso al Consejo Escolar, a Supervisión y a la Dirección de Escuelas Técnicas, y realizamos la denuncia” indicó.

escuela chichinales

La provincia de Río Negro activó el protocolo anti violencia

Luego de conocer las amenazas, el equipo directivo activó el protocolo llamado “Orientaciones de actuación ante situaciones de amenazas de armas de fuego en la escuela”. Ante el peligro de una posible balacera para este lunes, se dispuso el refuerzo policial en el ingreso al CET 17, donde hubo una fuerte presencia de efectivos en el inicio de la jornada.

Además de la presencia policial, las autoridades informaron que se llevó adelante una instancia de diálogo con más de 300 estudiantes para explicar lo que sucedió y remarcar la gravedad de hecho.

“Si bien no se logró identificar a la persona responsable de las amenazas. Al no haber nadie que se hiciera cargo, debemos tomarlo con la seriedad que corresponde”, indicó Martín.

Incluso, la directora remarcó que el día que aparecieron las pintadas con las amenazas, habían pocos alumnos por el paro, sin embargo ninguno de ellos reconoció haberlas realizado.

Martín no descartó que se trate de una “broma” influenciada por la cantidad de amenazas de tiroteo motivadas por el reto de TikTok. Aún así, el cuerpo directivo insistió en la necesidad de cuidar a los estudiantes y garantizar el normal desarrollo de las actividades en un entorno seguro, mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido.