Causa por los $100 millones: rechazaron como querellante al denunciante del intendente de Cinco Saltos

Se trata de José Rainao, el hombre que denunció la falsificación de la firma en los documentos oficiales de prestación de servicios. También rechazaron al Tribunal de Cuentas como querella de forma provisoria.

El intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi habló por primera vez de la denuncia en su contra por la presunta malversación de fondos públicos.

El proceso judicial que investiga un presunto caso de corrupción en la Municipalidad Cinco Saltos por la desviación de $100.000.000 de fondos públicos a través del pago a un supuesto proveedor monotributista sumó un nuevo capítulo. La causa tiene como imputados al intendente Enrique Rossi , el secretario de Obras, Julio Quiroga , el ex Secretario de Hacienda, Sebastián Crespo y el proveedor, Julio Conejeros.

En una nueva audiencia , la jueza de garantías, Agustina Bagniole rechazó el pedido del denunciante José Rainao para constituirse como querellante, una solicitud que ya había sido rechazada en una instancia previa. Ahora, la jueza debía revisar la decisión para aceptar o no al denunciante Rainao, que expuso la falsificación de su firma y datos personales en los documentos oficiales que habilitaron la desviación de fondos municipales.

Otro planteo analizado por el fiscal Gustavo Herrera fue la incorporación del Tribunal de Cuentas como querellante de la causa. Un pedido presentado por Gabriela Dergo y Omar Torres . Sin embargo, el fiscal dejó abierta la posibilidad de que intervenga si cumple con los requisitos institucionales exigidos por la normativa, es decir, que acrediten la representatividad.

Por esta razón, los denunciantes e integrantes del Tribunal de Cuentas, Dergo y Torres podrán constituirse como querellantes solo si asisten la totalidad de los miembros, es decir si se suma a las denuncias la Presidenta del Tribunal de Cuentas, Claudia López.

Allanamiento Municipalidad Cinco Saltos Allanan la Municipalidad de Cinco Saltos. Gentileza

La denuncia de falsificación de una firma, el origen del escándalo

El fiscal Herrera propuso la incorporación de José Rainao como imputado de la causa. Se trata de la persona que denunció ser víctima del robo de identidad y a quien le falsificaron su firma en la factura de proveedor de servicios que habilitó el pago de 100 millones de pesos con fondos del Municipio local.

El argumento de la Fiscalía se basó en que parte del dinero investigado ingresó en una cuenta bancaria de la que es titular José Rainao. El joven quería ser querellante ya que sostiene que la utilización de sus datos personales y la cuenta bancaria de Rainao para canalizar transferencias millonarias sin su consentimiento.

MUNICIPALIDAD CINCO SALTOS La causa tiene probada la desviación de $50.000.000.

Hay 50 millones de pesos desviados de la administración pública

Más allá de la discusión de los aspectos técnicos legales, se avanzará sobre los hechos que sí están probados como los $50.000.000 de fondos estatales transferidos y desviados de la administración pública. Esta prueba sería suficiente para una eventual formulación de cargos contra las autoridades municipales de Cinco Saltos.

Por otro lado, los denunciantes cuestionaron el avance de la investigación y las pruebas incorporadas al expediente. Otro cuestionamiento se basó en el allanamiento que se realizó en la Municipalidad de Cinco Saltos y la falta de secuestro de los celulares de los imputados, ya que su contenido podría haber aportado numerosas pruebas a la causa.

allanamiento cinco saltos Se llevó adelante un allanamiento en el municipio de Cinco Saltos.

También se puso bajo la lupa un decreto firmado el 31 de marzo de 2026, donde figura una firma de José Rainao, pero el documento figura el registro de “Reinao”, un error que se repitió en el escrito del contrato. Para los impulsores de la denuncia, es prueba de la falsificación de la firma.

¿Trabajos particulares pagados por el Municipio de Cinco Saltos?

La acusación también se extiende que “utilizaron a Rainao” para efectuar trabajos de construcción en la vivienda del ex Secretario de Hacienda e imputado, Sebastián Crespo. La obra se habría realizado cuando Rainao cumplía funciones en la Municipio local y tenía dominio de fondos estatales en sus cuentas bancarias.

Por su parte, el fiscal Herrera manifestó su rechazo a que dos integrantes del Tribunal de Cuentas sean querellantes del caso. Sin embargo, los impulsores de la denuncia cuestionaron esa decisión.