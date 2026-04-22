Por falta de fondos, la Municipalidad de Cinco Saltos se bajó del mantenimiento de escuelas

El intendente confirmó que revocó el convenio con Provincia para la reparación y puesta a punto de los establecimientos educativos. Se llamará a licitación a empresas privadas.

El intendente Enrique Rossi confirmó que rescindió el convenio para el mantenimiento de escuelas.

La gestión del intendente Enrique Rossi , frente a la Municipalidad de Cinco Saltos sumó un nuevo capítulo ante la confirmación de rescindir el convenio de mantenimiento de escuelas con el Ministerio de Educación provincial. La decisión fue tomada desde el ámbito municipal y confirmó que el procedimiento llamará a licitación para empresas privadas.

El intendente Enrique Rossi en declaraciones a LM Cipolletti explicó que tomó la decisión de rescindir el convenio de mantenimiento de escuelas ante la falta de estructura municipal para afrontar los salarios de los trabajadores a cargo de la mano de obra .

De esta forma, el jefe comunal avanzó en rescindir el convenio ante la falta de recursos económicos para sostener el pago de haberes de los empleados encargados del mantenimiento de escuelas . Rossi indicó que el Gobierno provincial envía los fondos para cubrir los trabajos de reparación, refacción, terminaciones y materiales utilizados pero no para los salarios del personal.

“La cuestión es que Provincia envía los fondos para la reparación, refacción y los materiales utilizados en la obra pero no para los trabajadores que ejecutan las tareas, por eso no puedo afrontar el gasto por falta de estructura”, indicó Rossi.

refaccion escuelas rio negro Más de 20 obras desplegadas en toda la provincia para continuar con el plan de mantenimiento.

La definición surge en un contexto de denuncias por corrupción, inconsistencias detectadas por el Ministerio de Educación y la presencia de anomalías en la documentación. Según indicaron medios locales, el Ministerio ordenó auditorías para constatar los avances de los trabajos pero detectaron un faltante de numerosa documentación.

Auditorías internas habrían identificado el faltante de documentación

Según informaron medios locales, las auditorías identificaron la falta de una gran cantidad de documentación de respaldo. Por esta razón, el Ministerio habría intimado a la Municipalidad a presentar todos los documentos faltantes. Sin embargo, el jefe comunal desmintió que haya complicaciones con la documentación oficial de los establecimientos educativos.

“No tengo ningún tipo de problema con la documentación y los papeles que se deben presentar ante el Ministerio de Educación. Presentamos todo en tiempo y forma”, indicó Rossi.

obras escuelas El jefe comunal explicó que el Gobierno provincial envía fondos para las reparaciones y materiales pero no para los salarios de los trabajadores.

El problema reside en la falta de fondos municipales para afrontar el pago de los haberes de los empleados encargados de las tareas de reparación y mantenimiento de escuelas. El jefe comunal explicó que se trata de una decisión municipal para cuidar los recursos económicos destinados al funcionamiento de la comuna de Cinco Saltos.

Llamarán a licitación para empresas privadas

Por esta razón, se llamará a licitación para que empresas privadas presenten sus ofertas para ejecutar las tareas de mantenimiento de los establecimientos educativos. La licitación quedaría a cargo del Gobierno provincial, lo que constituiría una subcontratación de una empresa privada para una tercerización del municipio.

En paralelo, quedó bajo la lupa el funcionamiento de los comedores escolares, donde habrían identificado sobreprecios en los productos contratados y las denuncias por monotributistas que cobran millones de pesos en concepto de servicios contratados por la Municipalidad de Cinco Saltos.