Así fue el dramático rescate de un perro con hipotermia tras caer al canal de riego

La odisea que vivieron un simpático caniche y sus dueños por el inesperado accidente. La advertencia de las autoridades.

Un aviso urgente movilizó a Defensa Civil de Allen hacia la zona de la pista de bicicletas, donde un perro corría serio peligro de ahogarse . Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un caniche de pelaje blanco y negro atrapado en el agua y con severos signos de hipotermia .

El personal actuó de inmediato para sacarlo del curso de agua, ponerlo a salvo y trasladarlo de urgencia a las dependencias de Zoonosis para recibir atención médica.

Esta rápida respuesta evitó un desenlace trágico y aseguró la asistencia veterinaria del animal. Desde el municipio advirtieron que el canal de riego registra profundidades de entre 50 y 60 centímetros en varios tramos.

Esta profundidad, sumada a las bajas temperaturas actuales, representa una trampa mortal para cualquier mascota. Por este motivo, las autoridades solicitaron formalmente a la comunidad extremar los cuidados y restringir el acceso de los animales a las márgenes del agua.

Perrito

El incidente reabrió el debate sobre la prevención urbana y la tenencia responsable en áreas públicas durante la temporada invernal. Defensa Civil recordó que estos operativos integran su programa de respuesta rápida ante emergencias en sectores rurales y urbanos, diseñado para proteger tanto a los vecinos como a sus animales de compañía.

Estado de salud y concientización comunitaria

El equipo de Zoonosis confirmó que el caniche quedó bajo estricta observación médica para controlar las secuelas de la hipotermia. Los especialistas recalcaron que este rescate debe servir como un llamado de atención para visibilizar el riesgo real que representan los canales de riego con agua acumulada.

Para cerrar, la Municipalidad de Allen enfatizó la vigencia de sus campañas locales de cuidado animal. Recomendaron de forma obligatoria el uso de correa, collar y la vigilancia permanente de las mascotas cuando se transita por la vía pública.

El antecedente cercano con trágico final

Meses atrás, durante la búsqueda de una mujer desaparecida en Roca, un perro de la policía habría caído al canal en cercanías de una de las usinas del curso de agua, desde una gran altura. Los guías lo trasladaron de urgencia a una veterinaria, donde en principio lograron estabilizarlo. Sin embargo, horas más tarde, la Jefatura de Policía anunció que había muerto.

image

"La Policía lamenta el fallecimiento de Lester, un valioso integrante del equipo de detección de restos humanos. Se desempeñó en numerosas tareas judiciales y operativos", informaron desde la fuerza en ese momento.

La Jefatura despidió al can como suele homenajear a los agentes que mueren en funciones. "Permanecerá en la memoria y en la historia de nuestra institución. Descanse en paz, querido compañero", se afirmó. Y se enviaron condolencias "a su guía y a quienes compartieron su vida".