Tensión en el Concejo Deliberante de Allen: una empleada fue asistida tras la agresión verbal de un edil

Señalan a un concejal de Allen por una agresión verbal a una trabajadora que debió ser trasladada al centro de salud local. Ocurrió en plena sesión.

En el Concejo Deliberante de Allen hubo una nueva polémica. Afirman que la tensión es permanente.

Un nuevo episodio de fuerte tensión se registró en el Concejo Deliberante de Allen , donde el concejal Antonio Sepúlveda fue señalado por una presunta agresión verbal contra una trabajadora legislativa, hecho que derivó en la asistencia médica de la empleada en un centro de salud local.

La situación ocurrió durante un cuarto intermedio de la sesión legislativa, luego de que la concejal Valeria Bezic planteara observaciones vinculadas a la aprobación del acta de la reunión anterior. En ese contexto, Sepúlveda habría reaccionado con gritos y expresiones dirigidas a la secretaria legislativa Mónica Sandoval.

Según testigos presentes en el recinto, el concejal habría proferido frases descalificadoras como “si no sirve, váyase” y “para eso cobra”.

A raíz del episodio, la trabajadora debió ser trasladada a un centro de salud local, donde recibió atención médica por el malestar que le habría provocado la situación. Por este motivo, se dispuso un cuarto intermedio hasta este viernes 12 de junio.

Tensión en el Concejo Deliberante: “Es una tras otra”

Este viernes se retomó la sesión y la concejal de Juntos Somos Río Negro, Agustina Sánchez, repudió lo ocurrido y expresó que los malos tratos se repiten en la vida cotidiana dentro del organismo. En este sentido y pidió que se respete el trato entre los ediles. En Posteriormente, Sepúlveda optó por no retractarse de su accionar.

El hecho volvió a generar preocupación por el clima interno dentro del cuerpo legislativo allense y reavivó cuestionamientos sobre episodios previos que han afectado el funcionamiento institucional del Concejo.

concejo deliberante allen En el Concejo Deliberante de Allen hubo una nueva polémica. Afirman que la tensión es permanente.

La tensión dentro del organismo se ha incrementado, ya que no se trata del primer episodio de estas características. Sepúlveda habría protagonizado anteriormente otros enfrentamientos, con gritos y situaciones de conflicto dentro del Concejo Deliberante, conductas que han sido cuestionadas por distintos sectores de la comunidad.

Una gestión contra las cuerdas

La escena política en Allen sumó un nuevo capítulo de tensión institucional a fines de mayo, luego de que una vecina presentara ante el Concejo Deliberante un pedido de revocatoria contra el intendente Marcelo Román. La iniciativa fue respaldada por más de 3.200 firmas y abrió un proceso administrativo que podría derivar en una instancia inédita para la actual gestión municipal.

La presentación fue realizada por Silvina Susana Cantero, jubilada docente, quien impulsó la recolección de adhesiones de manera independiente. Según explicó, el objetivo es activar el mecanismo contemplado en la Carta Orgánica Municipal, que habilita a los ciudadanos a solicitar la revocación del mandato de autoridades electas bajo determinadas condiciones.