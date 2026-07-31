Susto en un jardín de Cipolletti: tuvieron que evacuar de urgencia por una falla en la calefacción

Un fuerte olor a quemado obligó a evacuar el Jardín 117. Unter denunció falta de mantenimiento. ¿Qué dijo Educación?

Esta mañana, el Jardín 117 de Cipolletti tuvo que evacuar y suspender las clases por una falla en la caldera central.

La comunidad educativa del Jardín 117 vivió una mañana de tensión este viernes, cuando debieron evacuar el edificio tras detectarse un fuerte olor a quemado proveniente del sistema de calefacción. El hecho reavivó reclamos por el estado edilicio.

El episodio ocurrió durante el horario de clases, en una semana marcada por la irregularidad debido a medidas de fuerza docentes. Según se informó, la caldera comenzó a emitir olor a quemado a través de las rejillas de ventilación.

La situación generó preocupación inmediata entre docentes y directivos, quienes activaron un protocolo de emergencia improvisado. Los niños fueron trasladados a un espacio seguro mientras se daba aviso a las autoridades del Consejo Escolar .

Desde la institución decidieron suspender las actividades de manera preventiva, a la espera de una evaluación técnica que permitiera determinar el origen del problema y garantizar condiciones seguras para el regreso a clases.

Reclamo sindical por las condiciones edilicias

El incidente fue denunciado por Unter Cipolletti, que vinculó lo ocurrido con la falta de mantenimiento en los edificios escolares. Desde el gremio señalaron que este tipo de situaciones se repite en distintas instituciones de la ciudad.

Indicaron además que las condiciones climáticas propias del invierno, con bajas temperaturas y precipitaciones, dejan en evidencia falencias estructurales que, aseguran, no fueron resueltas durante el receso escolar como había anunciado el Gobierno provincial.

En ese contexto, remarcaron que la falla en la caldera no es un hecho aislado, sino parte de un problema más amplio vinculado al estado general de los establecimientos educativos y a la ausencia de controles adecuados.

Cuestionamientos por la falta de protocolos

Uno de los puntos más críticos señalados por el sindicato fue la inexistencia de un plan de evacuación formal adaptado a la realidad del jardín. Según indicaron, esta carencia obligó a improvisar la salida de emergencia.

Otro aspecto que generó alarma fue el estado de los matafuegos del establecimiento. Según denunciaron desde el sindicato, los equipos no contaban con la cartelería que certifica su última recarga, lo que implica una posible infracción a la normativa vigente.

Desde el gremio advirtieron que, en caso de haber sido necesario utilizarlos, no existía certeza sobre su correcto funcionamiento. “Nadie sabe si el polvo extintor se encuentra en condiciones”, señalaron desde la organización.

Este tipo de irregularidades, indicaron, agrava el escenario y pone en riesgo a toda la comunidad educativa, especialmente en situaciones de emergencia donde cada segundo resulta determinante.

La respuesta del Consejo Escolar

Consultado por LM Cipolletti, el coordinador escolar Adrián Carrizo confirmó que, tras recibir el aviso, personal técnico se acercó al establecimiento para evaluar la situación junto a un gasista matriculado.

“En cuanto nos avisaron acudimos a la escuela, evaluamos el equipo de calefacción y se instaló un equipo nuevo que ya quedó en funcionamiento”, explicó el funcionario, buscando llevar tranquilidad a la comunidad educativa.

No obstante, desde el gremio docente sostienen que la respuesta fue tardía y que el problema de fondo persiste. En ese sentido, adelantaron que continuarán acompañando a docentes y directivos en el reclamo por soluciones estructurales.