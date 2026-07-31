Escandaloso video en la cancha de Deportivo Roca provoca indignación de toda la ciudad y burlas futboleras

Desde el pedido de explicaciones de los hinchas y socios del Depo, a las bromas de los eternos rivales. Un problema más para una entidad que no tiene respiro.

Insólito, bizarro y polémico. En las últimas horas se viralizó un escandaloso video que genera profundo malestar e indignación en General Roca, además de numerosas reacciones que van desde el pedido de explicaciones a la dirigencia de parte de los socios del club más renombrado de la vecina ciudad a las bromas y las burlas de los hinchas rivales.

Un episodio ajeno al fútbol en un emblemático estadio de la zona, el Luis Maiolino de Deportivo Roca , que pone colorado al Naranja, le provoca un nuevo dolor de cabeza en medio de una delicada situación financiera e institucional y vuelve a dejarlo tristemente en el centro de la escena por otra cuestión extrafútbolistica.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa la inentendible conducta de un individuo que presuntamente sería un ex empleado de la entidad, lo que provocó un rápido y contundente repudio en redes sociales de los hinchas, allegados a la entidad y vecinos roquenses.

La situación escaló rápidamente tras la publicación del material en las distintas plataformas, donde cientos de usuarios pusieron el grito en el cielo y exigieron que las autoridades de la institución deportiva intervengan de manera inmediata tras observar cómo el sujeto ingresa al campo de juego semidesnudo con plumas y ropa interior color rosa y tiene el tupé de darse una vueltita en bicicleta por el campo de juego saludando a cámara. Increíble pero real.

Hasta el momento, el club no salió a aclarar lo sucedido y se aguarda cuál es la postura que asume la Comisión Directiva en caso se confirmarse que el implicado es, como señalan las versiones, un ex empleado del club.

Una de las hipótesis que manejan quienes conocen el día a día del fútbol regional es que el video "sería de vieja data, andaba circulando por los grupos de whatsapp y algún malvado de Argentinos del Norte, el eterno rival, lo subió a redes sociales para burlarse del Depo"

Lo cierto es que el escándalo estalló ahora, a la directiva le explotó otra bomba cuando menos lo esperaba y alguien deberá hacerse cargo.

De la bronca a los comentarios desopilantes

En los comentarios de la publicación del sitio local Todo Roca hubo expresiones de distinto tenor. Algunos que se lo tomaron muy en serio y se mostraron sumamente preocupados y otros que aprovecharon para gastar al adversario histórico.

"El hincha mas picante del Deportivo Roca", por ejemplo, escribió un usuario. "Llegaron las porristas de la barra brava", indicó otra vecina.

En tono mucho más reflexivo, otra mujer señaló: "Merece una investigación de la institución. Al menos un comunicado. Quisiera ser simpática como los comentarios en general, pero resulta preocupante. Al lugar asisten niños, jóvenes y familias que los acompañan. Tristemente, si le resulta gracioso esta puesta en escena, se hubiese limitado a su propiedad privada".

Un club en serios problemas por las deudas

Tras conocerse diferentes resoluciones de la Justicia, el club informó que su pasivo asciende a $950 millones. Así lo divulgó el mes pasado Deportivo Roca, que a través de un comunicado informó sobre la grave situación económica que enfrenta la gestión encabezada por Jorge Escaris.

La Comisión Directiva del Depo detalló la crítica situación judicial y financiera que atraviesa y advirtió que la supervivencia del club depende de una administración rigurosa en los próximos meses.

Según el documento oficial, la conducción actual trabaja en conjunto con el equipo legal para abordar cada una de las situaciones, con el objetivo prioritario de garantizar la continuidad operativa básica de las actividades deportivas y sociales.

En la cancha el Deportivo Roca le ganó 2 a 1 a Atlético Regina y clasificó a la final del Regional Amateur. Se enfrentará a La Amistad, de Cipolletti. Club Deportivo Roca

La dirigencia calificó el escenario como "crítico" y señaló que "no permite ningún tipo de margen para el error".

El informe institucional detalla que las causas que afectan al club comprenden, en su mayoría, ejecuciones fiscales, demandas laborales, un fallo civil condenatorio de gran magnitud derivado de un grave accidente sufrido por una espectadora, y el convenio extrajudicial relacionado con "El Cajón", el gimnasio de la calle Belgrano.

El conjunto de estos litigios incluye la causa de abuso sexual del exjugador y técnico Guido Gadañoto a una menor, la construcción del "Roca Arena" que quedó trunca y generó una enorme deuda con una empresa, y el piedrazo que sufrió una mujer en un partido de la Liga Confluencia y la dejó al borde de la muerte.