Las primeras fotos del Tuti Del Prete en San Lorenzo y cuándo podría debutar

El cipoleño es nuevo refuerzo azulgrana y ya fue presentado públicamente.

Tuti Del Prete ya posó con la camiseta de San Lorenzo.

La llegada de Gustavo Del Prete a San Lorenzo significa una fuerte apuesta del club y un gran desafío para el Tuti. El Ciclón, muy complicado económicamente y todavía frágil en lo institucional, adquiere sin cargo a un jugador que supo brillar en el fútbol argentino hace algunas temporadas, pero viene de un paso irregular por México .

El Tuti es el quinto cipoleño en actividad en la primera división del país, junto a Franco Amarfil, Ezequiel Centurión, Valentino Simoni y Jeremías Langa.

"El delantero llegó con el pase en su poder y firmó su vínculo con San Lorenzo por 18 meses. Te queda pintada", fueron las palabras con las que el club recibió a Del Prete en las redes sociales.

Ponerse la camiseta de uno de los cinco grandes no es para cualquiera y Gustavo tiene el gran desafío de hacer historia en una institución con mucha chapa.

¡GUSTAVO DEL PRETE YA ES DEL CICLÓN!



El delantero llegó con el pase en su poder y firmó su vínculo con San Lorenzo por 18 meses.



Te queda pintada pic.twitter.com/bcOeJl9fdB — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 28, 2026

Luego, el Ciclón festejó por primera vez en el semestre con una victoria agónica. El tanto de Rodrigo Auzmendi en el final le dio el triunfo sobre la hora a San Lorenzo sobre Gimnasia de Mendoza, donde justamente juega Simoni.

San Lorenzo venía de una dura eliminación por Copa Argentina ante Riestra, por penales, y también de caer frente a Lanús en el comienzo del Clausura, aunque sin merecerlo desde el juego.

Cuándo podría debutar

El Tuti ya entrena con el plantel que dirige Pipo Gorosito. Desde esta tarde, se puso a disposición del técnico y podría formar parte de la lista de concentrados de cara al duelo del lunes, en Santiago del Estero, frente a Central Córdoba, por la tercera fecha del Clausura.

Del Prete, de 30 años, supo potenciar su carrera tras un fugaz pero productivo paso por Estudiantes de La Plata, donde dejó una buena impresión que lo llevó a dar el salto al fútbol azteca en 2022.

Su trayectoria había arrancado en Cipolletti, su ciudad natal. Ganó el título de la Liga Confluencia como capitán en 2017 y también tuvo su lugar en el equipo del Federal A hasta 2019.

Luego cruzó el charco para sumarse a Montevideo City Torque, de Uruguay, y fue allí donde explotó su faceta goleadora: 30 tantos en 69 encuentros, desempeñándose como segundo punta.

Esa performance despertó el interés de Estudiantes, que desembolsó cerca de 2 millones de dólares para quedarse con sus servicios. Bajo la conducción de Ricardo Zielinski, el delantero formó una dupla ofensiva de alto rendimiento con Leandro Díaz y mostró un mix determinante entre goles y asistencias.

Gracias a esas actuaciones, llegó a estar en la pre lista de 50 jugadores de Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar 2022.

Tras 45 partidos y 14 conquistas con la camiseta del León platense, fue transferido a Pumas de la UNAM por más de 4 millones de dólares.

Su rendimiento en México fue de mayor a menor, y su periplo continuó por Mazatlán y Atlas, acumulando 99 apariciones y 14 anotaciones en total.

Ahora, el atacante se pondrá a disposición de Gorosito para aportar variantes en el frente ofensivo.