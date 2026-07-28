El Tuti Del Prete pone la firma en San Lorenzo: cómo llega y hasta cuándo será su contrato

Este martes se concretará la llegada del Tuti Del Prete a uno de los cinco grandes del fútbol argentino. Como lo anticipó LM Cipolletti hace algunos días , el zurdo estampará la firma y será nuevo jugador de San Lorenzo de Almagro. El rionegrino se convertirá en el segundo refuerzo del Ciclón en este mercado de pases.

Gustavo fue apuntado para fortalecer la ofensiva del equipo dirigido por Néstor "Pipo" Gorosito . El futbolista, que arriba con el pase en su poder tras su experiencia en México, sellará un vínculo que lo atará al Ciclón hasta diciembre de 2027.

La revisión médica está pautada para este martes y luego el club de Boedo podrá hacer oficial su segunda incorporación del semestre. La primera había sido el volante Juan Pablo Álvarez , en un mercado de pases que busca darle mayor peso al plantel ante un comienzo de ciclo complicado.

Del Prete, de 30 años, supo potenciar su carrera tras un fugaz pero productivo paso por Estudiantes de La Plata, donde dejó una buena impresión que lo llevó a dar el salto al fútbol azteca en 2022.

Su trayectoria había arrancado en Cipolletti, su ciudad natal. Ganó el título de la Liga Confluencia como capitán en 2017 y también tuvo su lugar en el equipo del Federal A hasta 2019.

Luego cruzó el charco para sumarse a Montevideo City Torque, de Uruguay, y fue allí donde explotó su faceta goleadora: 30 tantos en 69 encuentros, desempeñándose como segundo punta.

Esa performance despertó el interés de Estudiantes, que desembolsó cerca de 2 millones de dólares para quedarse con sus servicios. Bajo la conducción de Ricardo Zielinski, el delantero formó una dupla ofensiva de alto rendimiento con Leandro Díaz y mostró un mix determinante entre goles y asistencias.

Tras 45 partidos y 14 conquistas con la camiseta del León platense, fue transferido a Pumas de la UNAM por más de 4 millones de dólares.

Su rendimiento en México fue de mayor a menor, y su periplo continuó por Mazatlán y Atlas, acumulando 99 apariciones y 14 anotaciones en total.

Ahora, el atacante se pondrá a disposición de Gorosito para aportar variantes en el frente ofensivo, en un contexto donde el entrenador busca recomponer el rumbo tras las recientes derrotas: caída en los penales ante Deportivo Riestra por la Copa Argentina y ajustado revés frente a Lanús en el arranque del Torneo Clausura 2026.