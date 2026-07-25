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LMCipolletti La Velada del Año

Video: Gero Arias vengó a Argentina ante España, venció por paliza a Viruzz y estallaron los memes

El argentino dominó desde el principio y mandó a la lona a un rival que parecía imbatible, en La Velada del año. Las piñas y los mejores memes.

Video: Gero Arias vengó a Argentina ante España, venció por paliza a Viruzz y estallaron los memes

La Velada del Año 2026 se realiza este sábado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, España. El combate que se robó las miradas y desató la emoción de los aficionados fue la de Gero Arias vs. Viruzz.

Tanto el argentino como el español no defraudaron a sus seguidores, dejaron todo en el ring, se recuperaron ante las adversidades y brindaron un espectáculo que se viralizó en las redes sociales. Y en lo que de algún modo fue una suerte de desquite de la final del mundo del pasado domingo, esta vez el triunfo fue argentino.

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En decisión unánime, 5 a 0, ganó por puntos Gero Arias en #laveladadelaño. Impresionante.

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