Cipo ya piensa en la zona Campeonato y el desafío económico que asoma en el Federal A

El Albinegro mira atento a otros duelos que dejarán a los clasificados que completarán el Nonagonal, que inicia en agosto.

La final del mundo entre Argentina y España modificó el calendario de gran parte del fútbol argentino, y el Torneo Federal A no fue la excepción. La última fecha de la fase regular fue reprogramada, y este domingo recién se completará una etapa que tiene a Cipo con uno de los objetivos cumplidos: clasificado a la Fase Campeonato .

El Albinegro aseguró su lugar una fecha antes gracias al triunfo conseguido en San Luis ante Juventud Unida , y ahora tendrá descanso en la jornada 18. Sin embargo, prestará atención a otros duelos en su grupo y en el norte del país. Aún quedan lugares por definirse en la Zona 3 , y también resta conocer quién será el mejor quinto de los grupos integrados por nueve equipos, el último pasajero que completará el Nonagonal .

El próximo lunes, después del mediodía , el Consejo Federal realizará en Buenos Aires el sorteo del fixture con la presencia de los dirigentes de los clubes clasificados. Allí quedará definido el camino tanto de la Zona Campeonato como de la Reválida .

Claudio Espinoza

Dos lugares para tres equipos

En la Zona 3, Cipolletti y Argentino de Monte Maíz ya tienen asegurada su clasificación. Los otros dos boletos saldrán entre Atenas de Río Cuarto, Huracán Las Heras y FADEP.

Atenas y Huracán llegan a la última fecha con 22 puntos, mientras que el conjunto mendocino suma 20 y todavía mantiene chances matemáticas de meterse entre los cuatro mejores. Atenas define en Río Cuarto ante Juventud Universitaria, y los mendocinos se enfrentan entre sí en cancha del Globo.

Por su parte, la Zona 4 tiene definidos a sus representantes: Olimpo, Alvarado, Kimberley y Villa Mitre –dos bahienses y dos de Mar del Plata–.

A estos ocho equipos se les sumará el mejor quinto de las zonas de nueve participantes (2, 3 y 4). Hoy, ese lugar le pertenece a Juventud Antoniana de Salta, que suma 22 unidades en la Zona 2.

Sin embargo, la clasificación todavía no está asegurada. Los salteños visitarán este fin de semana a Boca Unidos, mientras que Sarmiento de La Banda (cuarto con 24 puntos) jugará como visitante frente a Tucumán Central. De esos resultados dependerá quién será el noveno integrante de la Zona Campeonato.

Cómo se jugará el Nonagonal

Una vez armado el grupo de nueve equipos, comenzará una nueva competencia todos contra todos, a una sola rueda. Los cuatro primeros avanzarán directamente a los cuartos de final por el primer ascenso a la Primera Nacional, mientras que los cinco restantes continuarán su camino en la Reválida, donde seguirán peleando por el segundo boleto a la segunda categoría.

El Nonagonal comenzará el domingo 2 de agosto y tendrá un calendario ajustado debido a la reprogramación por la cita mundialista. Las fechas previstas son: 2, 8, 12, 16, 23 y 30 de agosto, más 6, 13 y 20 de septiembre.

En esta etapa habrá una jornada entre semana, el miércoles 12 de agosto, lo que implica una planificación distinta para todos los equipos en horarios y en la participación del público.

El viaje que nadie quiere

Más allá del aspecto deportivo, en Cipolletti también siguen con atención la definición del mejor quinto por una cuestión económica. Si el rival resulta ser Juventud Antoniana o Sarmiento de La Banda y el sorteo determina que el Albinegro deba viajar al norte, el costo será muy importante para las arcas del club.

"Lo que todos deseamos es jugar de local. Tanto con Juventud Antoniana como con Sarmiento de La Banda son un poco más de 2.000 kilómetros. Estamos hablando de unos 20 millones de pesos entre el viaje, el hospedaje y los días que demanda el traslado", explicó el presidente Luca Mancini.

Sebastián Fariña Petersen

La posibilidad de reducir costos mediante un viaje aéreo tampoco aparece como una solución sencilla:

"Lo difícil del aéreo es que recién la semana que viene se hace el sorteo. Ahí sabemos contra quién vamos y a dónde vamos. Si sacamos los 30 pasajes hoy, no sabemos si nos toca con Antoniana en la primera fecha o en la última", sostuvo el dirigente.

En una categoría donde los recursos económicos suelen ser limitados, organizar un viaje de semejante magnitud en pocos días representa un verdadero desafío logístico, ya que el sorteo será recién el próximo lunes y no hay muchos días para planificar los traslados si tocase viajar al norte en las primeras jornadas.

La Visera se prepara para el desafío

El otro tema que ya comenzó a ocupar a la dirigencia tiene que ver con la fecha entre semana. Todo indica que el encuentro del miércoles 12 de agosto se disputará en horario nocturno, una situación habitual en el Federal A cuando hay actividad entre semana.

Sin embargo, en Cipolletti, la iluminación de La Visera vuelve a aparecer en escena como cada año donde al menos un duelo se juega de noche.

"Somos conscientes de que las luces de La Visera tienen la misma edad que el estadio. Son lámparas halógenas", reconoció Mancini.

El club ya trabaja en una solución definitiva de cara a los próximos compromisos:

"Hicimos un proyecto junto a BMK, uno de nuestros sponsors, para reiluminar al ciento por ciento el estadio y hacerlo bajo las normas que exige la AFA. Es una inversión cercana a los 500 mil dólares", deslizó.

Mientras el plantel afronta una fecha de descanso después de conseguir el primer objetivo de la temporada, la dirigencia ya juega otro partido. El lunes comenzará oficialmente una nueva historia para Cipolletti en el Federal A y, además del rival, el sorteo también marcará cuánto deberá recorrer el "Capataz de la Patagonia" en busca del sueño del ascenso.