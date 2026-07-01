Deportivo Roca debe casi mil millones y evalúa acciones legales contra directivos anteriores

Fue informado oficialmente por la institución en las últimas horas, luego de conocerse distintas resoluciones de la Justicia.

Tras conocerse diferentes resoluciones de la Justicia, un club rionegrino informó que su pasivo asciende a 950 millones de pesos . Así lo divulgó esta semana Deportivo Roca , que a través de un comunicado informó sobre la grave situación económica que enfrenta la gestión encabezada por Jorge Escaris .

La Comisión Directiva del Depo detalló la crítica situación judicial y financiera que atraviesa y advirtió que la supervivencia del club depende de una administración rigurosa en los próximos meses.

Según el documento oficial, la conducción actual trabaja en conjunto con el equipo legal para abordar cada una de las situaciones, con el objetivo prioritario de garantizar la continuidad operativa básica de las actividades deportivas y sociales.

La dirigencia calificó el escenario como "crítico" y señaló que "no permite ningún tipo de margen para el error".

El informe institucional detalla que las causas que afectan al club comprenden, en su mayoría, ejecuciones fiscales, demandas laborales, un fallo civil condenatorio de gran magnitud derivado de un grave accidente sufrido por una espectadora, y el convenio extrajudicial relacionado con "El Cajón", el gimnasio de la calle Belgrano.

El conjunto de estos litigios incluye la causa de abuso sexual del exjugador y técnico Guido Gadañoto a una menor, la construcción del "Roca Arena" que quedó trunca y generó una enorme deuda con una empresa, y el piedrazo que sufrió una mujer en un partido de la Liga Confluencia y la dejó al borde de la muerte.

Medidas de contingencia

Ante este panorama, la Comisión Directiva informó que ya se han implementado severas medidas de contingencia para resguardar el patrimonio del club. Entre ellas, se estableció un esquema financiero estricto que prioriza el pago de obligaciones básicas y el sostenimiento de las disciplinas formativas y competitivas.

"El sostenimiento de nuestras disciplinas dependerá exclusivamente de la severidad con la que se administren los recursos y de la optimización absoluta de los ingresos corrientes", advierte el comunicado, que también remarca la necesidad de implementar herramientas de control rigurosas ante un "descalce en el flujo de fondos".

Acciones legales contra gestiones anteriores

Uno de los puntos más resonantes del comunicado oficial es el anuncio de que la actual conducción se encuentra evaluando iniciar acciones legales, tanto contra las comisiones directivas previas como contra los asesores legales que intervinieron en las causas judiciales que, según la dirigencia, "están arrastrando al club a esta delicada e injusta situación".

En un tramo del documento con fuerte carga emotiva, la Comisión Directiva expresó: "No permitiremos que las negligencias del pasado destruyan el esfuerzo del presente, ni que sepulten la rica historia de nuestro club, construida con sacrificio, pasión y sentido de pertenencia por generaciones de socios".

Un llamado a la comunidad

El mensaje concluye con un agradecimiento a los socios e hinchas del "Depo" que, pese al difícil contexto, acompañan diariamente el esfuerzo por mantener en pie la institución. "La grandeza del 'Depo' se defiende con la verdad y la justicia", cierra el comunicado, en un claro llamado a la unidad y la responsabilidad colectiva frente a la crisis.

Desde la dirigencia aseguraron que el club se mantiene operativo, aunque advirtieron que el futuro inmediato dependerá del cumplimiento estricto de las obligaciones por parte de todos los actores involucrados y de una administración "extremadamente prudente" en el manejo de los recursos disponibles.