Hincha de... El curioso muro de fotos del Pollo Vignolo que las redes sociales exponen

En pleno Mundial 2026, el relator quedó “escrachado” por el tuit de un futbolero. ¿Será como parece de...?

En el mundo del periodismo deportivo, la imparcialidad es un trofeo difícil de mantener, y los hinchas en las redes sociales no perdonan ningún descuido. En las últimas horas, un tuit se volvió viral al poner la lupa sobre el perfil de Instagram del reconocido relator Sebastián "El Pollo" Vignolo , conductor de F 90 (ESPN), sugiriendo que su archivo de fotos revela su verdadera afinidad futbolística o, al menos, su debilidad por la actual dirigencia de Boca Juniors .

"Che, nunca había notado esto, pero es impresionante la cantidad de fotos que tiene Vignolo en su Instagram con Riquelme. Con razón en su programa nunca critica la gestión del Presidente de Boca", sentenció un usuario en la red social X (ex-Twitter).

El debate se encendió de inmediato. Para muchos usuarios, la recurrencia de postales junto a Juan Román Riquelme no es casualidad, sino la explicación detrás de la línea editorial de su programa, donde las críticas hacia el club de la Ribera suelen ser más medidas en comparación con otros equipos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leoporto_CABJ/status/2070918506627952832&partner=&hide_thread=false Che nunca había notado ésto, pero es impresionante la cantidad de fotos que tiene Vignolo en su Instagram con Riquelme.



Con razón en su programa nunca critica la gestión del Presidente de Boca. pic.twitter.com/lCu6CuZFha — LEO PORTO (@leoporto_CABJ) June 27, 2026

¿Será de All Boys cómo Vignolo dice públicamente?

No es ningún secreto que el relato, que actualmente cubre el Mundial 2026, de la "imparcialidad" en el periodismo local siempre camina sobre la cuerda floja. Si bien Vignolo ha sido vinculado históricamente con otros clubes como All Boys debido a viejos archivos, esta nueva "evidencia digital" en su cuenta personal vuelve a alimentar las teorías de los futboleros.

¿Se trata simplemente de orgullo profesional por tener acceso directo al máximo ídolo de Boca, o las fotos deschavan de qué hincha es realmente el conductor?

Por ahora, el "Pollo" se mantiene fiel a su estilo, gambeteando las acusaciones en el aire de la televisión, mientras su feed de Instagram sigue estando bajo la estricta mirada del "VAR" de las redes sociales.