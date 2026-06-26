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Cipo quiere seguir puntero en el Federal A: hora, novedades y cómo verlo

El albinegro manda en la zona 3 y visita a FADEP de Mendoza, en la mañana del sábado.

Cipolletti se enfrenta a FADEP de Mendoza este sábado. (Foto: archivo)

Cipolletti se enfrenta a FADEP de Mendoza este sábado. (Foto: archivo)

 Omar Novoa

Sabiéndose puntero de la zona 3 del Federal A, Cipo viajó el jueves para instalarse en Mendoza, donde este sábado por la mañana enfrentará a FADEP. El equipo rionegrino llega a la fecha 15 luego de una victoria agónica y muy festejada sobre Deportivo Rincón, en La Visera, el domingo pasado.

Los mendocinos empataron sin goles en su viaje a San Luis y están en la zona baja de la tabla. Sin embargo, como la zona 3 es tan pareja, si ganan pueden meterse en la zona de clasificación.

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En Russell, "el cartero", José Díaz pitará el inicio del encuentro a partir de las 11:30 de la mañana. El mercedino tendrá la asistencia de Federico Ojeda y Matías Noguera mientras que Leonardo Hartfield completará el cuerpo arbitral.

Cipo líder y otro partido clave

Los dirigidos por Fabián Enríquez alcanzaron los 20 puntos, superando por uno a Argentino de Monte Maíz y por dos a Atenas de Río Cuarto.

En cuanto al plantel, el Capataz recuperó a Yago Piro luego de ver la tarjeta roja ante Costa Brava. Por otro lado, viajaron Juan Cruz Huichulef y Nicolás Trejo, que habían estado ausentes ante Rincón por lesiones musculares. Esto le da a Enríquez otro aire en la defensa y le permite plantear el medio campo de otra forma.

ON - Futbol Cipolletti vs Atenas (2)

En condición de visitante, el Albinegro aún tiene cuentas pendientes, ya que no ha podido lograr una segunda victoria luego de lo que fue el 2 a 1 en Rincón. Son cuatro las derrotas que tiene lejos de casa y un empate, habiendo rescatado solo cuatro puntos de visitante en lo que va de la temporada, sobre 18 posibles.

FADAEP, por su parte, tuvo una reacción y comenzó remontar. Si bien está en la zona baja del grupo, tiene chances de meterse en el tercer o cuarto puesto en caso de una victoria. Los de la ciudad de Russell, a 20 kilómetros de Mendoza capital, están octavos con 15 a tres de Atenas y a un punto del Deportivo Rincón. En fecha anterior, empataron sin goles ante Juventud Unida en San Luis. En condición de local tienen tres victorias, un empate y una derrota.

En la jornada 13, último duelo de local fue 2 a 2 frente a Argentino de Monte Maíz.

Cuando Cipo y FADEP jugaron por la fecha 6, ganó el Capataz en La Visera por 2 a 1.

ON - Futbol Cipolletti vs Fadep (2)

El encuentro contará con la transmisión radial de FM Master 105.5 junto a todas sus repetidoras. Lu19 también estará presente junto a Canal 10 para llevar adelante los relatos mediante radio, televisión y el streaming por YouTube.

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