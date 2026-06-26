Cipo quiere seguir puntero en el Federal A: hora, novedades y cómo verlo

El albinegro manda en la zona 3 y visita a FADEP de Mendoza, en la mañana del sábado.

Sabiéndose puntero de la zona 3 del Federal A , Cipo viajó el jueves para instalarse en Mendoza, donde este sábado por la mañana enfrentará a FADEP . El equipo rionegrino llega a la fecha 15 luego de una victoria agónica y muy festejada sobre Deportivo Rincón , en La Visera, el domingo pasado.

Los mendocinos empataron sin goles en su viaje a San Luis y están en la zona baja de la tabla. Sin embargo, como la zona 3 es tan pareja, si ganan pueden meterse en la zona de clasificación.

En Russell, "el cartero", José Díaz pitará el inicio del encuentro a partir de las 11:30 de la mañana. El mercedino tendrá la asistencia de Federico Ojeda y Matías Noguera mientras que Leonardo Hartfield completará el cuerpo arbitral.

Cipo líder y otro partido clave

Los dirigidos por Fabián Enríquez alcanzaron los 20 puntos, superando por uno a Argentino de Monte Maíz y por dos a Atenas de Río Cuarto.

En cuanto al plantel, el Capataz recuperó a Yago Piro luego de ver la tarjeta roja ante Costa Brava. Por otro lado, viajaron Juan Cruz Huichulef y Nicolás Trejo, que habían estado ausentes ante Rincón por lesiones musculares. Esto le da a Enríquez otro aire en la defensa y le permite plantear el medio campo de otra forma.

ON - Futbol Cipolletti vs Atenas (2) Omar Novoa

En condición de visitante, el Albinegro aún tiene cuentas pendientes, ya que no ha podido lograr una segunda victoria luego de lo que fue el 2 a 1 en Rincón. Son cuatro las derrotas que tiene lejos de casa y un empate, habiendo rescatado solo cuatro puntos de visitante en lo que va de la temporada, sobre 18 posibles.

FADAEP, por su parte, tuvo una reacción y comenzó remontar. Si bien está en la zona baja del grupo, tiene chances de meterse en el tercer o cuarto puesto en caso de una victoria. Los de la ciudad de Russell, a 20 kilómetros de Mendoza capital, están octavos con 15 a tres de Atenas y a un punto del Deportivo Rincón. En fecha anterior, empataron sin goles ante Juventud Unida en San Luis. En condición de local tienen tres victorias, un empate y una derrota.

En la jornada 13, último duelo de local fue 2 a 2 frente a Argentino de Monte Maíz.

Cuando Cipo y FADEP jugaron por la fecha 6, ganó el Capataz en La Visera por 2 a 1.

ON - Futbol Cipolletti vs Fadep (2) Omar Novoa

El encuentro contará con la transmisión radial de FM Master 105.5 junto a todas sus repetidoras. Lu19 también estará presente junto a Canal 10 para llevar adelante los relatos mediante radio, televisión y el streaming por YouTube.