Asesinaron a un joven de 20 años a balazos y hubo incidentes con la Policía en el hospital

El crimen ocurrió durante la madrugada de este viernes en la calle Turrín. La Policía de Río Negro y la Fiscalía trabajan en el lugar. Familiares de la víctima agredieron a policías.

Un violento crimen sacudió a la comunidad de Cipolletti durante las primeras horas de este viernes . Un joven de 20 años de edad fue asesinado tras recibir un disparo de arma de fuego en un sector del norte de la ciudad. El trágico episodio ya se encuentra bajo investigación coordinada por las autoridades judiciales y la Policía de Río Negro .

El violento suceso tuvo lugar alrededor de las 1:04 de la madrugada en la calle Turrín , justo frente al barrio Managua . Según reportaron las fuentes oficiales, la alerta inicial fue recibida por el Comando Radioeléctrico luego de que los residentes de la zona denunciaran haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego en la vía pública.

En declaraciones brindadas a LU19 , el comisario inspector Javier Yáñez , jefe de la Regional Quinta con asiento en Cipolletti, detalló la simultaneidad de los eventos: "Casi al mismo tiempo de la denuncia de los disparos ingresó al hospital local un joven de 20 años con una herida de arma de fuego, trasladado por sus propios familiares", explicó el jefe policial.

ECP HOSPITAL (2) En el hospital, la familia de la víctima reaccionó de manera violenta y atacó a agentes de la Policía. Estefania Petrella

Ante esta situación crítica, el personal de la Subcomisaría 79, en colaboración con efectivos pertenecientes a otras unidades operativas de la localidad, se movilizó de manera inmediata.

Los uniformados acudieron tanto al sitio donde se produjeron los disparos como al centro de salud local con el objetivo de verificar la gravedad de la situación. Pocos minutos después, las autoridades médicas confirmaron oficialmente el fallecimiento del joven como consecuencia directa de la severa lesión sufrida por el impacto de bala.

Pericias científicas en el lugar del hecho

A partir de la confirmación del deceso de la víctima, las fuerzas de seguridad activaron de forma inmediata el protocolo de investigación establecido para casos de homicidio. La Fiscalía de turno tomó intervención directa en la causa de manera urgente, disponiendo la presencia del fiscal en la escena del crimen para coordinar y supervisar de primera mano las tareas de los especialistas.

En el perímetro resguardado de la calle Turrín, el personal del gabinete de Criminalística procedió a realizar las primeras pericias científicas de rigor. Durante este procedimiento, los peritos lograron el secuestro de varias vainas servidas presentes en el suelo, las cuales fueron debidamente preservadas y serán sometidas a minuciosos análisis balísticos en los próximos días para determinar el calibre y las características del arma empleada.

Tensión y agresiones contra el personal policial

Mientras los equipos técnicos y policiales se concentraban en preservar los indicios en el sitio del ataque, el ambiente en el sector se tornó sumamente tenso. La escalada de conflictividad se desató en el momento exacto en que los familiares de la víctima fueron informados sobre el fallecimiento del joven en el centro asistencial.

De acuerdo con el relato pormenorizado del comisario inspector Yáñez, un grupo de personas reaccionó de manera violenta y arremetió físicamente contra el personal policial que se encontraba abocado al resguardo de la escena y el desarrollo de las pericias de Criminalística. Como resultado directo de estos incidentes, dos efectivos policiales resultaron con lesiones de carácter leve y una persona fue demorada por las autoridades.

El comisario inspector de la Regional Quinta indicó que, una vez trasladada la persona demorada hacia la dependencia policial y tras lograr calmar la situación de desborde, el ciudadano aportó datos e información que podrían resultar de alto interés para orientar el rumbo de la investigación en curso.

La investigación continúa bajo estricta cautela

Respecto a las diversas versiones que comenzaron a circular con fuerza en la localidad durante las últimas horas del viernes, las cuales señalaban la existencia de un posible vínculo de parentesco familiar entre la víctima y el presunto agresor, la cúpula policial se mostró sumamente cauta y optó por no convalidar hipótesis apresuradas. El jefe policial aclaró que, por el momento, no se dispone de ninguna confirmación oficial sobre este punto en particular.

"Todavía es una investigación en pleno desarrollo y no podemos confirmar ese tipo de información hasta contar con mayores resultados", señaló textualmente el comisario Yáñez.

Hasta el momento, las autoridades tampoco han ratificado de forma concluyente el tipo de arma de fuego que fue utilizada para cometer el homicidio. Los investigadores de la división de Criminalística continúan concentrando sus labores técnicas sobre la totalidad de los elementos materiales secuestrados en el área del suceso con el fin de aportar claridad científica a la causa judicial.