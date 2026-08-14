Cipolletti: encontraron una escopeta cargada cerca de las vías

Un vecino encontró una escopeta calibre 16 con dos cartuchos intactos a un costado de las vías del ferrocarril.

Un vecino encontró una escopeta cargada y envuelta a un costado de las vías en Cipolletti.

Un vecino de Cipolletti encontró una escopeta calibre 16 envuelta en una bolsa en un predio cercano a las vías del ferrocarril y decidió trasladarla hasta una dependencia policial para ponerla a disposición de las autoridades.

El hallazgo ocurrió durante la tarde de este viernes, en un sector ubicado a pocos metros de la sede de una universidad privada, en una zona céntrica de la ciudad. El hombre advirtió la presencia del arma y evitó manipularla más.

Poco antes de las 19, el vecino se presentó en el Destacamento Especial 114° del barrio El Manzanar . Allí entregó el elemento al personal policial y brindó detalles sobre el lugar exacto donde había encontrado la escopeta.

La intervención permitió activar el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones. Ante la presencia de un arma de fuego y municiones, los efectivos procedieron a preservar los elementos y dieron intervención al Gabinete de Criminalística.

El vecino entregó el arma de fuego en el destacamento 114 de El Manzanar. Estefania Petrella

El personal especializado realizó las tareas sobre la escopeta para establecer sus características y verificar el estado en que se encontraba. De acuerdo con las primeras actuaciones, se trataba de una escopeta Yusta Pusta calibre 16.

Además del arma, los especialistas detectaron que en su interior había dos cartuchos de munición múltiple calibre 16, marca Orbea. La presencia de municiones convirtió el hallazgo en una situación que requería especial cuidado durante el procedimiento.

Los cartuchos fueron retirados de la escopeta como parte de las medidas de seguridad y, posteriormente, tanto las municiones como el arma quedaron formalmente secuestradas. Los elementos serán sometidos ahora a las pericias que correspondan.

El arma estaba envuelta y cargada a un costado de las vías del tren. Maria Isabel sanchez

Un hallazgo que abrió una investigación

El secuestro de la escopeta permitió preservar los elementos encontrados y ponerlos bajo resguardo policial. A partir de ahora, la investigación buscará establecer de dónde provino el arma y por qué terminó abandonada en ese sector.

También se procura determinar si la escopeta y las municiones tienen algún antecedente que pueda ser incorporado a una investigación previa. Para eso serán fundamentales las pericias realizadas sobre el arma y la información reunida durante el procedimiento.

Por el momento, no se informó que el hallazgo haya derivado en personas detenidas ni se conocieron circunstancias vinculadas con el abandono de la escopeta. La pesquisa continuará con los elementos incorporados al expediente correspondiente.

El lugar donde apareció el arma también forma parte de las circunstancias que deberán ser analizadas.