Buenas noticias para los estatales rionegrinos: se confirmó el porcentaje de aumento

El Gobierno rionegrino anunció este jueves la nueva pauta salarial que impactará de manera directa en los haberes de agosto del personal estatal.

El Gobierno de Río Negro confirmó la nueva pauta salarial que impactará de manera directa en los haberes de agosto del personal estatal. De acuerdo al esquema de actualización automática bimestral vigente , el incremento será del 4,21% .

Para determinar este porcentaje, se promediaron las mediciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional y provincial correspondientes a los meses de junio y julio. Este mecanismo logra garantizar que el salario acompañe la evolución de los precios, brindando alivio directo a las y los trabajadores del Estado y reafirmando el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Mesa de la Función Pública.

El porcentaje surge de promediar el IPC de junio (1,9% a nivel nacional y 1,72% en Viedma) y el de julio (2,1% a nivel nacional y 2,61% en Viedma). Al igual que en los tramos anteriores, los dos promedios mensuales se acumulan entre sí, asegurando que el incremento cubra la inflación real del bimestre y proteja el poder adquisitivo de las y los estatales.

Evolución de salarios

En lo que va del año se mantuvo un esquema de actualización constante para acompañar el salario de las y los trabajadores, acumulando a la fecha un 20,88% de incremento: En febrero los salarios recibieron un aumento del 5,29%. En tanto, para abril fue del 5,65% y en junio el aumento fue del 4,28%.

En Cipolletti: municipales avanzan en el Convenio Colectivo y reclaman pase a planta permanente

Representantes de los trabajadores municipales de Cipolletti retomaron la mesa de trabajo con el Ejecutivo y plantearon como prioridades el pase a planta permanente y la recategorización del personal. También se analizó el sistema de fichaje y el cumplimiento de acuerdos laborales.

Durante la última reunión de la mesa de trabajo, los representantes gremiales recibieron información sobre los próximos pasos para comenzar a elaborar el Convenio Colectivo de Trabajo, una herramienta que buscará establecer derechos y obligaciones laborales.

Según se informó durante el encuentro, los trabajadores serán convocados formalmente para designar a sus representantes en el proceso de discusión. A partir de esa instancia comenzará una etapa destinada a darle forma al futuro convenio que regirá las relaciones laborales.

La conformación de este instrumento representa uno de los principales puntos planteados en el marco de las conversaciones con el Ejecutivo municipal. La intención es generar un ámbito formal para discutir las condiciones laborales y establecer criterios comunes para los trabajadores.

En este contexto, desde Soyem remarcaron la importancia de sostener la mesa de trabajo como "espacio de diálogo". Allí se vienen abordando diferentes reclamos vinculados con la situación laboral de empleados de distintas secretarías y direcciones.