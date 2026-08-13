Se lanza la temporada de Fauna Marina en el Golfo San Matias: cómo llegar y qué actividades tendrá

Del 14 al 17 de agosto se inaugura oficialmente la Temporada de Fauna Marina 2026 y lo celebramos con una agenda repleta de actividades deportivas, culturales y familiares en Las Grutas, San Antonio Oeste y Puerto del Este.

El Golfo San Matías se prepara para dar inicio oficialmente a la Temporada de Fauna Marina 2026 , una propuesta que combina el atractivo natural de la costa rionegrina con una agenda de actividades culturales y deportivas durante el fin de semana largo.

El lanzamiento oficial se realizará este viernes 14 de agosto con la participación del Municipio de San Antonio , el Ente Mixto de Promoción Turística (EMPROTUR) y la Agencia de Turismo.

La apertura de la temporada estará acompañada por distintas propuestas destinadas tanto a residentes como a visitantes que elijan recorrer el corredor costero durante estos días.

Avistaje de fauna marina: un mundo por descubrir

Una agenda completa para un fin de semana lago a orillas del mar

Entre las actividades previstas se encuentra la Noche de Coro, Tango y Folklore, que se realizará el viernes 14 de agosto a las 20 en la Casa de la Cultura de Las Grutas.

El sábado 15 de agosto , desde las 19:30, será el turno de la Gala Show de las Estrellas, una presentación de danzas árabes que tendrá lugar en el Teatro Las Grutas.

A las propuestas culturales se sumará una actividad deportiva que tendrá como escenario los paisajes del Golfo San Matías. Entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto se desarrollará la primera edición de la “Vuelta al Golfo Azul”, una competencia de Mountain Bike (MTB) que recorrerá sectores de Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este.

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La temporada también propone disfrutar de la gastronomía local, los paseos por la costanera y las tradicionales excursiones de avistaje embarcado de fauna marina, uno de los principales atractivos turísticos de la región.

La propuesta busca consolidar al corredor del Golfo San Matías como un destino para disfrutar durante todo el año, aprovechando especialmente el período en que la presencia de fauna marina convierte a la costa en uno de los principales puntos de interés para quienes visitan la región.

Para conocer la oferta de alojamientos, prestadores turísticos y la agenda completa de actividades, los visitantes pueden consultar los canales oficiales de Turismo Las Grutas y sus redes sociales.

Viedma ya tiene seis vuelos semanales

La capital rionegrina pasa de cuatro a seis vuelos semanales con el Aeroparque Jorge Newbery, con conexiones los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingos.

El nuevo esquema contempla vuelos en horarios matutinos y vespertinos, operados con aeronaves Embraer 190 con capacidad para 96 pasajeros, aumentando no sólo la cantidad de frecuencias sino también la disponibilidad de plazas.

La mejora de la conectividad permitirá potenciar a Viedma como puerta de entrada a la Costa Atlántica y acompañar el crecimiento turístico, económico y productivo de una región que adquiere cada vez mayor protagonismo dentro del desarrollo estratégico de Río Negro.

Con el arribo del vuelo, la gestión iniciada meses atrás se convierte en una realidad: Viedma queda conectada con Buenos Aires seis días a la semana.

¿Se puede ver fauna marina sin embarcarse?

La respuesta es que sí. Son experiencias distintas, claro está. Sin embargo, en un punto geográfico como Las Grutas, las ballenas se ven a simple vista desde los acantilados y las bajadas cuando la marea está alta y el mar está planchado. Es cuestión de paciencia y de mirar el horizonte buscando el soplido. Se recomienda el uso de binoculares ya que las distancias son considerables.

Por eso es importante consultar las mareas ya que cuando sube se pueden ver un poco más de cerca. Las primeras horas de la mañana y el atardecer son los mejores momentos: menos viento y mar más quieto.

Principales recomendaciones para observar los animales

Desde la Secretaría de Ambiente remarcaron la importancia de sostener prácticas responsables para el avistaje para evitar alteraciones en el comportamiento natural de los animales y preservar la seguridad de quienes recorren la costa.

Entre las principales recomendaciones, indicaron observar desde lugares habilitados y seguros, no ingresar al mar cuando haya presencia de animales, evitar acercarse en embarcaciones pequeñas, no generar ruidos fuertes ni intentar interactuar con los animales y respetar las indicaciones del cuerpo de guardas ambientales y personal de las Áreas Naturales Protegidas.

¿Qué más se ve en el Golfo San Matías?

La ballena se lleva los aplausos, pero no viaja sola. Durante la navegación es habitual cruzarse con delfines comunes y oscuros, que surfean la estela del bote y saltan al costado; con toninas overas; con pingüinos de Magallanes en migración; y con lobos marinos de uno y dos pelos.

Arriba, el desfile lo completan cormoranes, petreles, gaviotas, albatros y playeros rojizos, una de las aves emblema de la bahía. Y de vez en cuando aparecen las orcas, que no están en el itinerario de nadie pero cuando llegan se roban la salida entera.

La transparencia del agua del golfo hace el resto: la visibilidad acá es distinta a la de otros puntos de la costa patagónica.

¿Cómo llegar desde el Alto Valle al Golfo San Matías?

Para viajar desde el Alto Valle hacia el Golfo San Matías (como Las Grutas o San Antonio Oeste), debes recorrer unos 415 a 450 km.

El trayecto toma cerca de 5 horas en auto tomando la Ruta Nacional 22 hacia el Este hasta Choele Choel, y luego la Ruta Nacional 250 y Ruta Provincial 2.

Otra opciones de viaje es ir en colectivo: Hay empresas de larga distancia diarias que conectan la terminal de Neuquén o Cipolletti con Las Grutas y San Antonio Oeste, con un viaje de entre 5 horas y 6 horas y media.

¿Cómo estará el tiempo?

Respecto de las condiciones climáticas, se espera tiempo frío a templado con nubosidad variable, algunas precipitaciones aisladas el viernes y el sábado, y una mejora notable con cielo más limpio y ascenso de temperatura hacia el lunes.

El viernes 14 de agosto se espera una jornada con cielo cubierto a parcialmente nublado y probabilidad de lluvias débiles y dispersas. La temperatura se ubicará entre los 4 °C de mínima y los 13 °C de máxima. El viento soplará moderado del norte, con ráfagas que podrían alcanzar los 47 km/h hacia la noche.

Para el sábado 15, las condiciones tenderán a mejorar, aunque todavía podría persistir algo de inestabilidad durante las primeras horas. El cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas mínimas de entre 5 °C y 8 °C y máximas que rondarán los 13 °C y 14 °C. El viento será moderado del norte y rotará hacia el este y sudeste.

El domingo 16 de agosto se prevé una mejora más marcada. El cielo se presentará parcialmente nublado a despejado y las condiciones serán más estables. La temperatura mínima estará entre los 2 °C y 5 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 12 °C y 13 °C. El viento soplará moderado del sudeste.

Finalmente, el lunes 17 se espera tiempo bueno, con cielo limpio o parcialmente nublado. La mañana será fresca, con mínimas de entre 2 °C y 4 °C, pero la temperatura irá en ascenso durante el día y la máxima se ubicará entre los 16 °C y 18 °C. El viento será leve a moderado, con direcciones variables.