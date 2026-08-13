Alberto Weretilneck fue contundente sobre Javier Milei: "No creo que haya opositores en condiciones de ganarle"

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, analizó el escenario preelectoral en un foro en Buenos Aires. También estuvieron Rodrigo Buteler, Enzo Fullone y Andrea Confini.

El gobernador, Alberto Weretilneck, este jueves en Buenos Aires. Evitó una pregunta directa que lo "pintaba de violeta", pero dijo que la oposición no tiene rivales firmes ante Milei.

“No creo que en la oposición argentina haya alguien, en el día de la fecha, que esté en condiciones de ganarle a Milei ”, sostuvo este jueves el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , en el marco de un foro sobre energía realizado en Buenos Aires.

El mandatario ratificó con esas palabras el diagnóstico que había trazado la semana pasada, en Washington, cuando habló ante medio centenar de representantes del sector público y privado, en el marco de las gestiones para conseguir préstamos del BID destinados a la producción y al sistema de salud.

“Al país lo que le conviene es generar confianza y los primeros que tenemos que generar eso somos los gobernantes”, planteó Weretilneck hoy cuando le preguntaron por el escenario preelectoral argentino.

Luego, ante la repregunta sobre la conveniencia de que “Milei y los gobernadores” sean reelectos, avanzó con su definición, evitando “pintarse de violeta” pero marcando una fuerte distancia sobre la dirigencia opositora a La Libertad Avanza.

Alberto Weretilneck en el AmCham Energy Forum

Weretilneck habló en el AmCham Energy Forum, organizado en Buenos Aires por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina.

En un mano a mano con el periodista Gonzalo Aziz, el gobernador rionegrino destacó los pasos que dio el gobierno rionegrino para captar inversiones privadas en materia hidrocarburífera, pero también hizo advertencias sobre la necesidad de alinear el ritmo de las obras con las expectativas de empleo y mejoras para la economía del país.

“El gran desafío que tenemos ahora es el manejo de las expectativas”, insistió.

Con relación a la ampliación de la matriz productiva, dijo que “Río Negro es una provincia fundamentalmente turística con la cordillera y el mar; pero también somos una provincia productora de alimentos, con una fuerte raíz agrícola-ganadera” y “Río Negro no puede ni debe dejar de ser lo que fue y es productivamente”.

“Nuestra aspiración es que todos los jóvenes egresados de escuelas técnicas y universidades puedan ocupar los puestos laborales en los barcos que se emplazarán en Río Negro; tenemos ese gran desafío de formación y hoy, por ejemplo, se ve reflejado en el programa RN Bilingüe”, agregó.

Weretilneck recordó que “fuimos la primera provincia en adherir al RIGI, algo permitió captar los tres principales proyectos energéticos de exportación: el VMOS, el Argentina GNL 1 y el Argentina GNL 2.

Según el mandatario, eso fue posible gracias a las “condiciones macroeconómicas y las señales que dio el Gobierno y el Congreso Nacional”, además de la seguridad jurídica y política que otorga Río Negro con leyes específicas para cada proyecto.

En este sentido, valoró el impacto de esos proyectos en la vida de los rionegrinos, destacando que “Río Negro creó un 3,2% de empleo privado en el último año”. También remarcó que el proyecto VMOS contó en su pico de empleo con 10.000 puestos de trabajo directo, sumado a lo que se genera indirectamente.

Andrea Confini, secretaria de Energía, también participó de la actividad organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina.

Marcada presencia rionegrina

La jornada de AmCham tuvo marcada presencia rionegrina, ya que además del gobernador participaron de los paneles la secretaria de Energía y Cambio Climático, Andrea Confini, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler y el senador nacional Enzo Fullone.

Estos dos últimos centraron sus exposiciones en la infraestructura necesaria para el desarrollo de los proyectos relacionados con el gas y el petróleo en el norte de la Patagonia.

“En los municipios es donde se puede medir el impacto real de estos proyectos. Y en Cipolletti vemos que, cuando la tasa promedio de crecimiento es de 1,5% anual, nosotros estamos llegando al 3% promedio anual. En 30 años vamos a estar prácticamente duplicando nuestra población”, indicó Buteler.

Ante esos datos, sostuvo que “la responsabilidad es planificar con habilidad y capacidad las ciudades, para que las inversiones terminen generando impacto positivo”.

Además del gobernador Weretilneck, el senador Enzo Fullone y el intendente Rodrigo Buteler protagonizaron un panel sobre infraestructura y desarrollo.

Enzo Fullone y las rutas

Fullone se concentró en el panorama de las rutas, factor fundamental para el desarrollo de los proyectos hidrocarburíferas.

“En Río Negro entiendo que hay prácticamente un punto de encuentro en breve, que es lo que queremos todos”, dijo sobre las negociaciones entre Nación y Provincia para el traspaso de las rutas 22 y 151.

También destacó que en el Congreso presentó un proyecto para que el Ejecutivo pueda cerrar de manera ágil más de 700 contratos por obras viales paralizadas y anticipó que trabaja en otra iniciativa, para que se pueda “ampliar la torta de concesiones” de rutas.

“Hoy sobre 80.000 km de la red vial tenemos sólo 15.000 km pasibles de ser concesionados. Lo que buscamos es tratar de ampliar ese horizonte, mediante beneficios impositivos, con seguridad jurídica, para dar las soluciones en infraestructura que se están esperando”, detalló.