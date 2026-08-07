Alberto Weretilneck mostró el potencial de Río Negro ante gigantes de EE. UU.

El gobernador Alberto Weretilneck presentó las oportunidades de inversión de Río Negro en energía, agro e infraestructura ante empresarios en Washington.

El gobernador Alberto Weretilneck se reunió con referentes de grandes empresas en Estados Unidos.

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , encabezó una presentación ante agencias gubernamentales, entidades financieras y empresas de primera línea en Washington , Estados Unidos . El encuentro, denominado “Río Negro: oportunidades estratégicas de inversión y comercio”, se desarrolló en la Embajada Argentina para posicionar a la provincia como un destino clave para grandes proyectos.

Durante la actividad, la comitiva provincial expuso las ventajas competitivas de la región en materia de energía, infraestructura, minería, tecnología, agroindustria y turismo. La apertura de la jornada estuvo a cargo de Julia Hoppstock , responsable de la Sección Económica y Comercial de la sede diplomática.

“Tuvimos la oportunidad de mostrar nuestros objetivos, nuestros proyectos, y sobre todo cómo estamos transformándonos en una provincia agrícola de las más importantes del país, además de una provincia energética”, remarcó Weretilneck .

El rol energético y los proyectos del RIGI

Uno de los puntos centrales de la exposición fue el lugar estratégico que ocupa Río Negro como la salida natural de Vaca Muerta hacia el Océano Atlántico. Esta ubicación ubica a la provincia en el eje central del plan nacional para transformarse en un exportador global de energía.

En este contexto, se resaltaron dos iniciativas clave aprobadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que contempla un oleoducto y una terminal de exportación en Punta Colorada, y el desarrollo de Southern Energy–Golar LNG en el Golfo San Matías. Ambos contemplan inversiones comprometidas por cerca de US$10.000 millones.

A su vez, la delegación remarcó el incremento en la producción de hidrocarburos no convencionales y destacó las posibilidades de desarrollo en energías renovables, con foco en el hidrógeno y la energía eólica.

El gobernador Alberto Weretilneck se reunió con referentes de grandes empresas en Estados Unidos.

Agro, minería y turismo en la oferta provincial

Más allá del rubro hidrocarburífero, el Gobierno Provincial detalló alternativas para el capital internacional en minería, con énfasis en oro y plata, así como en infraestructura, inteligencia artificial y tecnología.

En la dimensión productiva, se ponderó el valor del Alto Valle, reconocido internacionalmente por su producción de peras y manzanas, además de su potencial para diversificar la matriz agroindustrial. En el plano turístico, se destacó a San Carlos de Bariloche como el principal motor de atracción internacional, complementado por la diversidad de destinos provinciales.

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, acompañó al mandatario y realizó una presentación técnica sobre las capacidades productivas rionegrina.

El gobernador Alberto Weretilneck se reunió con referentes de grandes empresas en Estados Unidos.

Presencia de organismos y grandes corporaciones

El encuentro contó con una nutrida concurrencia de organismos oficiales norteamericanos, entre los que figuraron el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio, el Departamento de Energía, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) y el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos.

Asimismo, asistieron representantes de organismos multilaterales como la Corporación Financiera Internacional y BID Invest, junto con entidades como la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Americas Society/Council of the Americas y el Instituto de Finanzas Internacionales.

Entre las firmas y consultoras presentes destacaron Chevron, Glencore, Bechtel, Mitsui, Wabtec, Continental Resources, NANO Nuclear Energy, Santander, Integra Capital, Aquatech, FTI Consulting, McLarty Associates, The Cohen Group, Redline Consulting, SVB Energy International y Airlines for America, entre otras.

La agenda incluyó una ronda de intercambio comercial orientada a afianzar el contacto con potenciales inversores y consolidar las relaciones internacionales de la provincia.