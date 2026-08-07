Desde la entidad informaron las condiciones para circular en un tramo de la Ruta Provincial 7. Además, emitieron advertencias para quienes deban transitar por la Cordillera.

Vialidad rionegrina advierte sobre el estado de las rutas en este viernes.

Durante la mañana de este viernes, Vialidad Rionegrina emitió un comunicado para advertir sobre el estado de rutas de la povincia. Debido a la acumulación de gran cantidad de agua sobre la calzada, el tramo de la Ruta Provincial 7 que conecta el Empalme RP6 con Balsa Las Perlas se encuentra habilitado exclusivamente para vehículos 4x4.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a extremar las precauciones al circular por la Región Sur y Cordillerana , donde la presencia de nieve, hielo y tramos con barro dificultan seriamente la adherencia de los vehículos.

Desde Vialidad Rionegrina recordaron que la presencia de equipos viales en las rutas forma parte del operativo previsto y solicitaron a los conductores respetar las indicaciones del personal y la señalización vigente.

Asimismo, recomendaron evitar la circulación en los tramos afectados hasta que se levanten las restricciones, y en caso de viajar, extremar las medidas de precaución, incluyendo el uso de elementos de seguridad adecuados para condiciones invernales.

El organismo insistió en la importancia de informarse previamente sobre el estado de las rutas, ya que las condiciones pueden variar en pocas horas y derivar en nuevos cortes o restricciones al tránsito en distintos puntos de la provincia.

Además, se recuerda que el uso de cinturón de seguridad es obligatorio, al igual que la circulación con las luces bajas.

Considerando las bajas temperaturas, se advierte la necesidad de indumentaria adecuada. Respecto de la portación de cadenas es obligatoria si hay presencia de hielo y nieve sobre la traza, ya que provoca baja adherencia de los vehículos a la calzada.

Omar Novoa

La odisea de cruzar el Tercer Puente: pozos que desesperan a los conductores

Cruzar el Tercer Puente dejó de ser un simple trámite para convertirse en una verdadera prueba de paciencia. Tras semanas de intensas lluvias en el Alto Valle, la calzada presenta profundos pozos, deformaciones y sectores anegados que complican el tránsito y ponen a prueba a miles de automovilistas todos los días.

Las imágenes reflejan una realidad que se repite a diario: vehículos reduciendo la velocidad al mínimo, largas filas, maniobras para esquivar los baches y una infraestructura que parece no dar respuestas ante el deterioro.

Omar Novoa

Miles de vehículos pasan todos los días

Por el Tercer Puente circulan diariamente autos particulares, camiones y transporte de personal del sector petrolero que conectan Cipolletti, Neuquén y otras localidades del Alto Valle.

Estas complicaciones provocan extensas filas sobre el carril, lo que incrementa las demoras y obliga a realizar maniobras riesgosas para evitar los baches.

La bronca de los usuarios se repite en cada jornada de mal tiempo. Muchos aseguran que el estado de la cinta asfáltica empeora con cada nueva lluvia y cuestionan la falta de soluciones para una de las conexiones viales más importantes de la región.

Mientras tanto, quienes deben cruzarlo todos los días conviven con una incógnita: si lograrán llegar a destino sin sufrir daños en sus vehículos.