Por primera vez el balneario "Mar Grande" tendrá guardavidas

La medida representa un hecho importante para Mar Grande y tiene como objetivo brindar mayor seguridad y prevención a quienes visitan sus playas durante el verano.

Tiene como objetivo brindar mayor seguridad y prevención a quienes visitan sus playas durante el verano.

El concejal por Juntos Somos Río Negro , Fabrio Mirano , anunció que el balneario '' Mar Grande' ' contará por primera vez con servicio de guardavidas durante la temporada de verano 2026-2027.

Según explicó, la incorporación del servicio fue decidida por el intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei , en respuesta a un pedido realizado por vecinos, residentes y personas que concurren habitualmente a este sector costero.

Mirano indicó que desde el Concejo Deliberante se encuentran trabajando en los últimos detalles del proyecto de ordenanza que permitirá establecer ''formalmente'' el servicio y definir las condiciones para su funcionamiento durante la temporada estival.

La medida representa un hecho trascendental

Este avance en cuanto a la seguridad para quienes eligen el balneario como sitio para veranear es fundamental porque se traduce en que más personas pueden asistir y para quienes ya lo hacen, contar con las herramientas necesarias para permanecer allí sabiendo que ante cualquier eventualidad, habrá asistencia. Por otro lado, significa una ampliación del mercado laboral para jóvenes que se forman para integrar el servicio de guardavidas.

''Mar grande'' una de las opciones preferidas para quienes buscan tranquilidad

Ubicada al norte de Las Grutas, camino a San Antonio Oeste, esta extensa franja costera se despliega amplia y natural, como una postal clásica del litoral patagónico. Su nombre no es casual: La Mar Grande hace honor a su inmensidad y a la sensación de espacio abierto que regala a quienes la visitan.

Durante años fue un secreto bien guardado, frecuentado casi exclusivamente por vecinos y conocedores del lugar. Sin embargo, en las últimas temporadas su encanto comenzó a trascender y cada vez más veraneantes la eligen como alternativa para escapar del movimiento intenso de las playas céntricas de la villa balnearia.

Desde siempre se destacó como un sitio propicio para el descanso y el esparcimiento. Sus arenas finas, junto a un cordón de médanos bajos cubiertos de vegetación que acompaña la línea de costa, generan una protección natural que refuerza la sensación de tranquilidad. El silencio, interrumpido apenas por el viento y el sonido del mar, es uno de sus mayores atractivos.

Una de las características más llamativas de La Mar Grande es su marcada amplitud de mareas. Con marea alta, se convierte en un balneario ideal para familias, especialmente para niños, ya que el mar conserva poca profundidad incluso a varios metros de la orilla. En cambio, cuando la marea baja, el mar se retira hasta unos 1.400 metros, dejando al descubierto una superficie inmensa de arena húmeda, casi desértica, que sorprende por su magnitud.

Cómo llegar

El acceso se realiza desde el cruce de las rutas nacionales 3 y 251. Desde allí nace un camino sobre la ruta provincial 2 que conduce hacia la planta de ALPAT, claramente señalizado, lo que facilita la llegada incluso para quienes visitan la región por primera vez.

La Mar Grande se presenta así como una opción imperdible para quienes vacacionan en Las Grutas y desean descubrir playas diferentes, más tranquilas y auténticas, donde la naturaleza sigue siendo la verdadera protagonista.