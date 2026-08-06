Municipio rionegrino deberá afrontar un juicio millonario por un accidente en una plaza

La noticia cae como baldazo de agua fría en la comuna de valle medio que no cuenta con ingresos propios significativos. Apuntan a la anterior gestión de gobierno.

El intendente de Chimpay , Gustavo "Taby" Sepúlveda , confirmó que el Municipio deberá afrontar un pago que supera los 40 millones de pesos como consecuencia de una instancia judicial que perdieron por un accidente ocurrido en una plaza de la localidad que data del 2020.

El jefe comunal explicó que la causa se vincula a un manejo inadecuado de la situación durante la gestión anterior y reconoció que el fallo representa un importante impacto para las finanzas municipales. En ese sentido, indicó que el equipo legal trabaja para encontrar alternativas que permitan flexibilizar la modalidad de pago, teniendo en cuenta la emergencia económica que atraviesa el municipio.

Además, Sepúlveda manifestó su preocupación por la existencia de otros expedientes judiciales pendientes que podrían resolverse en los próximos meses y generar nuevas obligaciones económicas para la comuna.

Preocupación por las finanzas municipales

En diálogo con LM Cipolletti, el intendente Gustavo Sepúlveda señaló que el presupuesto municipal es limitado y que la principal prioridad de la gestión continúa siendo garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. En esta línea, explicó que el 87% de los recursos provenientes de la coparticipación provincial se destina al pago de salarios, mientras que solo el 5% de la población abona las tasas municipales, lo que reduce significativamente los ingresos propios teniendo en cuenta que actualmente tienen más de 11 mil habitantes, aproximadamente.

A este escenario se suma una creciente demanda social, con vecinos que requieren asistencia para alimentos, medicamentos, servicios básicos y otras necesidades urgentes.

Frente a este nuevo compromiso económico, el Municipio analiza distintas alternativas para afrontar el pago, entre ellas la posibilidad de gestionar préstamos o asistencia financiera.

Una herencia que pesa y condiciona

Consultado por la posibilidad de pedir asistencia económica al gobierno provincial, el edil destacó la ''predisposición'' con la que han trabajado en ocasiones anteriores y la vital ayuda que han brindado para comenzar a encaminar el municipio.

Sepúlveda relata que al momento de asumir, las cosas ''no fueron fáciles'' ya que al inicio de la gestión se encontraron con que habían borrado la información del sector de Hacienda y del sector de Recursos Humanos. En esta misma línea agregó que el estatuto municipal dificulta la libertad de acción de la Intendencia.

Sumado a las dificultades anteriores, se suma que el no poder contar con un parque automotor en ''condiciones'' y han podido sortear varios obstáculos gracias a la ayuda de Vialidad Provincial y municipios del Valle Medio que han prestado sus equipos para poder asistir a los chimpayenses.

Frente al contexto actual, recalcó la necesidad de ''ser optimista'' y de doblegar esfuerzos para cumplir con la tarea que la gente le encomendó.