Solidaridad, trabajo y asistencia en la línea sur rionegrina.

El Hospital de El Cuy desplegó un operativo para asistir a pobladores que habían quedado incomunicados. Vecinos reportaron la necesidad de asistencia vehicular.

Un equipo de salud del Hospital de El Cuy desplegó un operativo territorial en la zona rural del departamento para asistir a pobladores que habían quedado incomunicados y sin posibilidad de acceder a prestaciones médicas tras las inclemencias meteorológicas registradas en la región.

El despliegue fue posible gracias a la articulación con la Comisión de Fomento local , que facilitó un vehículo adaptado para el traslado en caminos de difícil acceso. Durante las visitas domiciliarias, los profesionales brindaron asistencia integral a adultos mayores con patologías crónicas y efectivizaron la entrega de insumos farmacológicos para garantizar la continuidad de sus tratamientos.

La iniciativa forma parte de la estrategia de cobertura sanitaria rural del sistema público, orientada a sostener el seguimiento médico integral y el acceso oportuno a medicamentos en parajes de alta dispersión geográfica.

El frío no da tregua en la Línea Sur Rionegrina

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan nevadas/lloviznas para lo que resta de la jornada. En tanto para mañana jueves 6 de agosto, habría una mejora sin precipitaciones previstas. La mínima sería de -2°c y la máxima alcanzaría los 7.5°C. La nieve podría aparecer nuevamente desde el viernes 7 de agosto.

Un colectivo quedó varado en Clemente Onelli

Una situación complicada se vivió durante la madrugada del lunes en la Ruta Nacional 23, en la zona de Clemente Onelli, donde un colectivo proveniente de Las Grutas, con numerosos pasajeros a bordo, quedó varado debido a las condiciones climáticas. A la 1 de la madrugada, con una temperatura de tres grados bajo cero, personal de Vialidad Nacional volvió a intervenir y realizó tareas de asistencia para rescatar y brindar apoyo a los pasajeros.

Solidaridad y trabajo en plena Línea Sur

El domingo pasado a unos 8 o 9 kilómetros antes de llegar a El Caín, un vehículo quedó encajado debido a la gran cantidad de barro acumulado en el camino. Ante la situación, una camioneta de la Comisión de Fomento del paraje ''El Caín'' brindó asistencia y colaboró para lograr sacar al vehículo y permitir que pudiera continuar su recorrido.

En caminos rurales y ante condiciones climáticas adversas, la colaboración y el acompañamiento son fundamentales. Asímismo, se solicita a quienes transiten por la zona, respetar las velocidades permitidas, contar con el vehículo en condiciones y con los elementos de seguridad correspondientes.