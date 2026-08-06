Se paseaba por Bariloche en un auto que era buscado en Buenos Aires

Un procedimiento realizado en Bariloche permitió recuperar un vehículo que tenía un pedido de secuestro vigente emitido por un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, gracias a una alerta generada por el Anillo Digital de Río Negro.

El operativo comenzó cuando el sistema de Lectura Automática de Patentes ( LPR ), una de las herramientas que integran el Anillo Digital , identificó el paso del auto por una de las cámaras instaladas en Bariloche . De inmediato, la plataforma detectó que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente por una causa judicial tramitada en un juzgado comercial de la Ciudad de Buenos Aires , lo que activó el protocolo de intervención.

Así fue el momento en el que detectaron el auto buscado:

A partir de la alerta recibida, operadores del 911 RN Emergencias iniciaron un seguimiento en tiempo real mediante las cámaras de videovigilancia. Gracias al recorrido que ofreció el sistema, fue posible reconstruir los movimientos del vehículo y mantenerlo localizado mientras se coordinaba la intervención de la Policía.

Minutos después, los efectivos interceptaron el Fiat Cronos y realizaron las verificaciones correspondientes. El auto era conducido por una mujer mayor de edad y, tras confirmar la vigencia del requerimiento judicial, se procedió al secuestro del rodado, que quedó resguardado en una dependencia policial a disposición de la Justicia.

Detectaron una licencia falsa en Cinco Saltos

Durante un control preventivo sobre la Ruta Interprovincial que une Centenario con Cinco Saltos, efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial detectaron que una mujer de 26 años circulaba con una presunta licencia de conducir falsa.

El procedimiento se llevó adelante durante un operativo de fiscalización vehicular. En ese contexto, los uniformados detuvieron la marcha de una Ford Ecosport Titanium gris para realizar un control de rutina, como ocurre habitualmente en este tipo de dispositivos preventivos desplegados sobre las rutas de la provincia.

Al momento de exhibir la documentación, la conductora presentó una licencia de conducir que llamó la atención de los efectivos porque no contaba con los hologramas de seguridad que poseen los carnets oficiales. Esa primera observación motivó una verificación más exhaustiva para confirmar la autenticidad del documento.

Mediante la consulta al sistema nacional SISCORE, el personal policial comprobó que la mujer no registraba una Licencia Nacional de Conducir activa. Esa inconsistencia reforzó la presunción de que el carnet presentado era falso, por lo que los efectivos actuaron de inmediato para preservar la prueba y dar intervención a la Justicia.

Tras ser informada de la situación, la fiscal de turno dispuso el secuestro de la licencia y el inicio de un legajo preliminar por la utilización de documentación apócrifa, en el marco del artículo 296 del Código Penal.

Este procedimiento refleja la importancia de los controles preventivos que desarrolla de manera permanente el Cuerpo de Seguridad Vial en distintos puntos de Río Negro.