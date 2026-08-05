El Ejército Argentino busca voluntarios para Río Negro: como inscribirse

La Escuela Militar de Montaña tiene abierta las inscripciones para incorporarse como soldados voluntarios hasta el 17 de agosto. Los detalles.

La Escuela Militar de Montaña (EMM) del Ejército Argentino convoca a jóvenes que quieran sumarse como soldados voluntarios en Bariloche.

La Escuela Militar de Montaña (EMM) del Ejército Argentino lanzó una nueva convocatoria para incorporar aspirantes a Soldado Voluntario en Bariloche . La inscripción continúa habilitada.

El proceso forma parte de una nueva etapa de incorporación de personal , orientada a jóvenes que deseen iniciar una carrera dentro de la fuerza. La propuesta incluye formación específica y la posibilidad de desarrollar tareas operativas en distintos ámbitos del Ejército.

De acuerdo a lo informado, el inicio del Núcleo de Instrucción Básico está previsto para el 1 de septiembre. Esta instancia constituye la primera etapa formativa obligatoria para quienes resulten seleccionados en el proceso de admisión.

Requisitos para postularse

Desde la institución detallaron una serie de condiciones que deben cumplir quienes deseen inscribirse. Entre los requisitos principales, se establece que los aspirantes deben ser ciudadanos argentinos, sin antecedentes penales y contar con estudios primarios completos.

Además, deberán tener entre 18 y 24 años de edad al momento de iniciar el curso de admisión. También se solicita contar con estudios médicos básicos realizados, lo que permitirá evaluar las condiciones de aptitud física y de salud de cada postulante.

Estos criterios forman parte del proceso de selección que lleva adelante el Ejército Argentino, con el objetivo de garantizar que los ingresantes cumplan con las condiciones necesarias para afrontar la formación y las futuras responsabilidades dentro de la institución.

Formación y salida laboral

Uno de los aspectos destacados de la convocatoria es la capacitación que recibirán quienes ingresen como soldados voluntarios. Desde la Escuela Militar de Montaña indicaron que los aspirantes serán formados para desempeñar roles específicos y ejecutivos, según el área en la que se incorporen.

La formación contempla tanto aspectos teóricos como prácticos, vinculados a tareas operativas, disciplina militar y entrenamiento físico. En este sentido, se busca que los ingresantes adquieran herramientas que les permitan desarrollarse profesionalmente dentro de la estructura del Ejército.

Además, la experiencia en la institución representa una oportunidad de inserción laboral para jóvenes, con la posibilidad de continuidad en la carrera militar o de aplicar los conocimientos adquiridos en otros ámbitos laborales.

Cómo realizar la inscripción

Las personas interesadas en participar del proceso deberán iniciar la inscripción a través de distintos canales habilitados por la Escuela Militar de Montaña. Una de las opciones es enviar un correo electrónico a la casilla [email protected].

También se podrá acceder a información y contacto mediante las redes sociales oficiales de la institución, tanto en Facebook como en Instagram, donde figura como Escuela Militar de Montaña - Ejército Argentino y @escuelamilitarbrc, respectivamente.

Otra alternativa disponible es la comunicación telefónica o por WhatsApp al número 2944 324512, donde se brindará asesoramiento sobre los pasos a seguir.

Además, se puede aplicar completando el formulario del siguiente enlace: Inscripción 2026

Una oportunidad para jóvenes de la región

La apertura de esta convocatoria es una nueva oportunidad para jóvenes de Bariloche y la región que buscan incorporarse a una fuerza nacional. La propuesta combina formación, disciplina y desarrollo profesional en un ámbito estructurado.

Con cupos limitados y un proceso de selección riguroso, desde la institución recomendaron iniciar la inscripción con anticipación y completar toda la documentación requerida dentro de los plazos establecidos para evitar inconvenientes.