Denunció que su ex lo hostiga por las redes, inventa conversaciones y le edita fotos con IA

Un caso de violencia virtual llegó a la Justicia rionegrina y la acusada es una mujer. Le impusieron medidas para proteger al hombre que la denunció.

Un hombre denunció que su ex novia por hostigarlo por las redes sociales . Afirmó que sus publicaciones le provocan “violencia emocional y psicológica” que lo afectan tanto a él en forma personal como a su nueva pareja y su familia. Pidió medidas para resguardar su imagen e intimidad.

La presentación la realizó el último martes 4 de agosto en la Comisaría de la Familia de la localidad rionegrina de General Conesa . Sostuvo que la mujer, identificada con la sigla NAG, los molesta a través de mensajes, y difunde fotos editadas con Inteligencia Artificial (IA) y supuestas conversaciones que mantendría con él y que luego le envía a su nueva pareja.

La acusación dio inicio a una causa encuadrada en la Ley 3040 , que aborda la “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”, por lo que se le dio intervención al Juzgado de Paz local.

Universo paralelo y nuevas formas de violencia

En el análisis efectuado por la titular de la dependencia judicial, Natalia Morán, destacó que en esta denuncia “se deben tener en cuenta que las nuevas formas online de comunicación y realidad virtual generan reglas propias y da lugar a un universo paralelo que carece de límites, y donde las características de la realidad se reinventan y las personas quedan expuestas a agresiones de todo tipo”.

Agregó que, en este escenario, “las diferentes formas de violencia se han traslado a las redes sociales” y otros mecanismos de comunicación, como Whatsapp y mensajes de textos, que “han proporcionado a los agresores un nuevo contexto en que ejercer conductas violentas, en el que la gratuidad, facilidad de acceso, anonimato, dificultad de rastreo, diversificación en las formas de acoso y sensación de falta de control para las víctima, constituyen elementos determinantes para los potenciales agresores”.

La magistrada puntualizó que, en este caso, el hombre víctima manifestó que la denunciada “comparte imágenes no consentida y que no son reales a través de redes sociales”.

El Juzgado de Paz de General Conesa intervino en el conflicto entre vecinas desatado por una bicicleta y que difundieron por el Facebook. Archivo

Ante lo aseverado en la presentación policial, Morán resaltó que “se debe resguarda la divulgación de imágenes no consentidas por redes sociales, servicio de mensajería instantánea y cualquier tipo de medio social donde se comparte información que afecten a la persona en su intimidad, imagen y honor”.

Con estos argumentos la jueza resolvió adoptar medidas de protección. Entre ellas le prohíbe a NAG acercarse a menos de 500 metros tanto de él como de su pareja y familiares directos de ella, como padres y hermanos.

También ordenó que no debe realizar la difusión “no consentida de imágenes o videos íntimos” por redes sociales, mensajes telefónicos o cualquier otro medio que “afecten la intimidad, imagen y honor del señor…”. A eso le sumó la prohibición de mandarles mensajes agraviantes o amenazantes.

Las medidas resueltas tienen una vigencia de 90 días. Pero el expediente no queda ahí, sino que fue girado al fuero de Familia para que le den continuidad. En esta instancia las partes deberán contar con el patrocinio de un abogado particular o en caso de no contar con recursos podrán requerir la asistencia técnica gratuita en la Defensoría de Pobres y Ausentes.