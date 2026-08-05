Río Negro negocia el traspaso de las rutas 22 y 151

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos avanza en las gestiones para que se asuma la jurisdicción de las Rutas Nacionales 22 y 151, ante el creciente deterioro de la traza y el aumento de siniestros viales.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro , Alejandro Echarren , mantuvo una reunión de trabajo en Viedma con la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, con el objetivo de abordar la grave situación de deterioro que presenta la Ruta Nacional 151 y avanzar en las gestiones políticas destinadas a lograr el traspaso definitivo de las rutas 22 y 151 a jurisdicción provincial.

Durante el encuentro, los funcionarios repasaron las trazas más críticas del trazado nacional, y destacaron que los tramos cercanos a Catriel representan uno de los puntos más peligrosos y abandonados del país. Se enfatizó que la arteria no solo es la vía principal de conectividad urbana para miles de rionegrinos, sino también el corredor logístico neurálgico para el transporte de insumos y producción hacia Vaca Muerta.

La intendenta Salzotto, volvió a insistir con la vital de importancia de accionar en término de políticas públicas, gestión y concreción de obras en la Ruta Nacional 151, por donde a diario circulan vehículos vinculados a la industria hidrocarburífera.

Una propuesta formal ante Vialidad Nacional

La postura del Gobierno de Río Negro es clara: la Provincia no puede continuar esperando resoluciones burocráticas mientras se incrementan los siniestros viales graves y las pérdidas de vidas en rutas abandonadas por el Estado Nacional. Ante esta parálisis, el gobernador Alberto Weretilneck impulsó formalmente una propuesta ante Vialidad Nacional para asumir el traspaso, mantenimiento y mejoramiento de las Rutas Nacionales 151 y 22.

Por su parte el ministro Echarren expresó: "Catriel sufre de lleno una de las peores rutas del país como es la 151, con un nivel de deterioro que alerta y genera accidentes en forma permanente. El Gobernador le ha planteado claramente a Nación que la provincia quiere colaborar y hacerse cargo''.

Además insistió en la celeridad a la hora de ponerse de acuerdo ''de una vez por todas'' en las negociaciones para intervenir de forma urgente y garantizar un tránsito seguro para vecinos y transportistas", remarcó por su parte el ministro Echarren.

Últimos detalles del convenio

El equipo técnico de la Provincia, en articulación con la Fiscalía de Estado y Vialidad Rionegrina, se encuentra ultimando las tratativas y convenios para ser firmados con el Gobierno Nacional. Desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos se remarcó la necesidad de llegar a un acuerdo con Nación a la brevedad, ya que la dilación facilita el abandono e impacta drásticamente en la seguridad pública y en el desarrollo energético de la cuenca rionegrina.

Catriel y 25 de Mayo realizaron el abrazo simbólico en la Ruta 151

A un año del trágico accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 151, en el que perdieron la vida cuatro integrantes de una familia de 25 de Mayo (La Pampa), días atrás se realizó un emotivo acto conmemorativo. El encuentro tuvo lugar en la torre de acceso sur de Catriel, punto de referencia para ambas comunidades.

Familiares, vecinos, autoridades municipales y organizaciones sociales participaron del tradicional abrazo simbólico para recordar a las víctimas. La jornada renovó, además, el reclamo histórico por una traza segura sobre uno de los corredores más peligrosos de toda la Patagonia.