Quién era el hombre fallecido en el barrio San Pablo y las causas que lo habrían empujado a una fatal decisión

Aún se no esclareció la mecánica de la muerte, aunque se presume que fue un suicidio. La autopsia ordenada lo establecerá. Una carta revelaría los motivos.

El edificio donde falleció el hombre mayor. Policía y Fiscalía trabaja en el lugar. Integrantes del Gabinete de Criminalística realizaban pericias.

Sigue la conmoción por el fallecimiento de un hombre mayor en un departamento del barrio San Pablo de Cipolletti, donde también fue hallada su esposa con lesiones, quien se encuentra internada en el hospital local.

Si bien trascendió la versión de que el deceso se habría producido por un suicidio, las causas aún no fueron esclarecidas. El Ministerio Público Fiscal ordenó trasladar el cadáver a la Morgue Judicial de General Roca para realizarle la autopsia que corrobore o descarte esa presunción. Los resultados de ese examen, clave para dilucidar el hecho, aún no habían sido informados. En las próximas horas se sabrán.

La investigación también sumó la intervención del Gabinete de Criminalística, cuyo personal tuvo a cargo los trabajos periciales realizados en el inmueble que alquilaba la pareja, en un edificio de tres pisos ubicado en la calle Río Santiago 77, entre San Martín y Rodolfo Walsh.

Efectivos de la Comisaría Cuarta junto al fiscal de turno Guillermo Ibáñez y la adjunta Julieta Della Cha acudieron al lugar en horas del mediodía y se encontraron con el hombre, de unos 75 años, ya sin vida.

Estaba acompañado por su esposa, de la misma edad, quien se encontraba en estado de shock y habría manifestado que el hombre, identificado como Jorge Horacio Ortiz, se había autoagredido con un objeto cortante. No obstante, una fuente de la pesquisa indicó que, al menos exteriormente, no habían detectado lastimaduras corporales.

Ella también presentaba lesiones, se presumen que al intentar frenar la acción del hombre, por lo que fue trasladada al hospital donde permanecía internada en observación con la asistencia de profesionales del área de Salud Mental.

Una carta como pista central de la investigación

De acuerdo a una versión corroborada por fuentes judiciales y policiales, encontraron una carta redactada por Ortiz en la que expresaba su decisión de quitarse la vida y los motivos que lo empujaron a la fatal determinación.

El escrito describiría que estaban atravesando una difícil situación económica, con deudas acumuladas que se les hacía difícil enfrentarlas. La crisis se habría agravado al cumplirse el plazo del contrato de alquiler del departamento, y que la renovación incluía nuevos montos inaccesibles para ellos.

LMCipolletti recorrió el sector barrial y charló con algunos vecinos. Un comerciante indicó que sabían que en el edificio, que sobresale sobre el resto de las propiedades bajas, vivía un matrimonio mayor, pero que concurrían esporádicamente a comprar y no se los veía habitualmente en la calle. Se pudo conocer que no tendrían familiares en la región.