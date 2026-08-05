"Bolsón Expone" llega a Cipolletti: cuándo estarán en la ciudad
A lo largo de tres jornadas, la feria propone acercar productos cordilleranos al Alto Valle.
La feria Bolsón Expone se prepara para desembarcar en Cipolletti con una propuesta que reunirá a emprendedores y productores de la Comarca Andina durante tres jornadas.
El encuentro se realizará los días 7, 8 y 9 de agosto en el Círculo Italiano, ubicado en Irigoyen 777, donde los visitantes podrán recorrer stands con productos regionales, artesanías y elaboraciones de distintos emprendimientos. La feria tendrá una entrada general y un costo diferencial para jubilados.
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Durante el fin de semana, Cipolletti podrá disfrutar de una muestra de la identidad productiva y cultural de la Comarca Andina.
La montaña va al valle
La feria que tiene más de 30 años de trayectoria consta de ofrecer a la comunidad sus creaciones. A lo largo del recorrido organizado en el escenario principal del Círculo, habrá stands con productos de todo tipo y sabor, desde chacinados, chocolates, quesos, dulces, mermeladas, jarabes, aderezos, blend, miel, y velas, sahumerios, madera, platería, cuchillos, artesanías en cuero, entre otras.
Respecto de su conformación, son 40 familias autogestivas que emprenden el viaje en camión para ''probar, oler y llevarte lo mejor de la Patagonia''.
Valores y sorteos
Respecto del valor de entradas, se fijó una entrada al público en general de $4.000 y $2.000 para jubilados. En tanto, menores de 12 años, no pagan. Desde la organización recalcaron que el valor de los tickets se abonan al momento de ingresar al espacio y que sortearán una canasta valuada en má de $400.000 pesos e productos de todos los expositores y otros premios para los asistentes.
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