"Bolsón Expone" llega a Cipolletti: cuándo estarán en la ciudad.

La feria Bolsón Expone se prepara para desembarcar en Cipolletti con una propuesta que reunirá a emprendedores y productores de la Comarca Andina durante tres jornadas.

El encuentro se realizará los días 7, 8 y 9 de agosto en el Círculo Italiano , ubicado en Irigoyen 777, donde los visitantes podrán recorrer stands con productos regionales, artesanías y elaboraciones de distintos emprendimientos. La feria tendrá una entrada general y un costo diferencial para jubilados.

Durante el fin de semana, Cipolletti podrá disfrutar de una muestra de la identidad productiva y cultural de la Comarca Andina .

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La montaña va al valle

La feria que tiene más de 30 años de trayectoria consta de ofrecer a la comunidad sus creaciones. A lo largo del recorrido organizado en el escenario principal del Círculo, habrá stands con productos de todo tipo y sabor, desde chacinados, chocolates, quesos, dulces, mermeladas, jarabes, aderezos, blend, miel, y velas, sahumerios, madera, platería, cuchillos, artesanías en cuero, entre otras.

Respecto de su conformación, son 40 familias autogestivas que emprenden el viaje en camión para ''probar, oler y llevarte lo mejor de la Patagonia''.

Valores y sorteos

Respecto del valor de entradas, se fijó una entrada al público en general de $4.000 y $2.000 para jubilados. En tanto, menores de 12 años, no pagan. Desde la organización recalcaron que el valor de los tickets se abonan al momento de ingresar al espacio y que sortearán una canasta valuada en má de $400.000 pesos e productos de todos los expositores y otros premios para los asistentes.