Una intensa nevada se registró en distintos sectores del Alto Valle y provocó al menos dos vuelcos en la Ruta 151

El intenso fenómeno se hizo sentir entre Barda del Medio y Catriel. Hubo dos vuelcos y la Policía ordenó cortar la circulación vehicular durante la madrugada.

El auto volcado cerca de Barda del Medio, en medio de la intensa nevada. "Mi familia está bien", aclaró una joven en redes sociales.

Una intensa nevada se registró en las últimas horas distintos sectores del Alto Valle rionegrino. El fenómeno se registró entre Barda del Medio y Catriel, y causó dificultades en el tránsito vehicular de la Ruta Nacional 151 aunque afortunadamente no habría provocado personas heridas de gravedad.

Alrededor de las 22 del miércoles, un vehículo volcó a la altura de Bordo del Medio, un paraje rural ubicado a pocos kilómetros de Barda del Medio .

La calzada había quedado cubierta por el manto blanco, por lo que se presume que la inestabilidad provocada por la precipitación habría hecho despistar al vehículo, que quedó con sus ruedas hacia el cielo a un costado de la banquina. Sus ocupantes debieron ser auxiliados, aunque ninguna resultó con lesiones de consideración.

“Mi familia está bien. Por favor no sean opinólogos cuando no están en la situación”, comentó una joven en la noticia publicada por catriel25noticias.com. Con la aclaración buscó responder a comentarios que adjudicaban el siniestro vial no solo a las condiciones climáticas, sino también al supuesto exceso de velocidad de parte del conductor.

El mismo medio agregó que a raíz de la profusa nevada la Policía decidió cortar la circulación vehicular entre los kilómetros 38 y 90, en proximidades de Catriel.

La medida generó que una gran larga fila de vehículos quedaras estacionados sobre las banquinas. Fotos publicadas con los reportes mostraban una gran cantidad de camiones, dado que la ruta, cuya superficie se encuentra deteriorada con deformaciones y pozos de grandes dimensiones en muchas partes de su traza, recibe la afluencia de equipos petroleros dados los yacimientos que se explotan en el área. Poco más tarde, ya de madrugada, el tránsito fue liberado.

De todos modos, alrededor de las 8 se produjo otro vuelco en la zona del vertedero municipal de la localidad petrolera provincia, donde se había desplegado un operativo de rescate con Bomberos y Policía. Hasta el momento no hay información respecto al estado de salud de los ocupantes del rodado.

Un colectivo encajado en el barrio

Un colectivo de pasajeros terminó encajado en la banquina de la Ruta 151, presuntamente tras sufrir la rotura de una de sus ruedas, lo que encendió nuevamente las alarmas sobre el crítico estado de la calzada en medio de las intensas lluvias. Ocurrió el miércoles en horas de la tarde entre Cinco Saltos y Cipolletti.

La peligrosidad de la Ruta Nacional 151 vuelve a quedar en evidencia tras un nuevo incidente registrado en el tramo que une las localidades de Cinco Saltos y Cipolletti. También hubo que desplegar un operativo para liberar la pesada unidad.

Pedido de manejar con precaución

Las autoridades policiales habina hecho hincapié en la prevención. Pidieron a los conductores extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas que puedan derivar en accidentes.

Uno de los principales riesgos detectados está vinculado a los baches cubiertos de agua, que dificultan su visibilidad. Esta situación se repite especialmente tras lluvias, cuando las irregularidades del pavimento quedan ocultas y sorprenden a quienes circulan.

Además, se recomienda mantener una distancia prudente entre vehículos, revisar el estado de los neumáticos y evitar sobrepasos innecesarios. Estas medidas simples pueden marcar la diferencia en un contexto de alta peligrosidad vial.