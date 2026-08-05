Un rescate con final feliz: así volvió al mar la loba marina rescatada en Las Grutas

Aún lobo marino fue rescatado y liberado este lunes en Las Grutas durante un operativo de la Subsecretaría de Fauna Silvestre y la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Mirá el video.

Rescataron y liberaron a un lobo marino en Las Grutas. Foto: Gobierno de RN.

La Subsecretaría de Fauna Silvestre y la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro trabajaron esta semana en dos rescates en el ejido de Las Grutas. El pasado lunes se rescató y liberó un lobo marino. Por la tarde trabajaron en la contención y rehabilitación de un macá plateado.

La loba marina es una subadulta de un pelo que había salido de su entorno natural y se encontraba en la zona de médanos, entre la quinta y la sexta bajada de Las Grutas . Producto de la rápida intervención del equipo técnico, encabezado por el guardafauna Sebastián Ortega , el ejemplar pudo regresar al mar en un sector costero seguro, luego de comprobarse que se encontraba en buen estado de salud.

La intervención permitió evitar situaciones de riesgo tanto para la loba como para vecinos, turistas y mascotas que circulaban por el lugar. Tras una evaluación clínica , el animal fue trasladado mediante protocolos de manejo seguro y liberado en un ambiente adecuado para su descanso.

El lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) es una especie habitual de la costa rionegrina y cumple un rol fundamental en el equilibrio del ecosistema marino. Río Negro cuenta con cuatro colonias reproductivas distribuidas a lo largo de su litoral atlántico, mientras que el Golfo San Matías y sectores como Punta Villarino forman parte de las áreas que utiliza para descansar y desarrollarse.

Una macá fue rescatada en la misma jornada

En la misma jornada, el equipo también rescató un ejemplar de macá plateado, una especie característica de la Patagonia. El ave fue trasladada para su evaluación y permanece en rehabilitación, donde recibe los cuidados necesarios hasta que esté en condiciones de ser liberada nuevamente en su ambiente natural.

El subsecretario de Fauna Silvestre, Iván López, destacó el trabajo realizado por los equipos: "Cada rescate refleja el compromiso de nuestros equipos con la protección de la fauna silvestre y con una convivencia responsable entre las personas y la naturaleza. Quiero destacar especialmente el trabajo conjunto de todos los organismos que participaron en este operativo".

Recomendaciones para la comunidad

Para garantizar la seguridad de los elefantes y lobos marinos y evitar interacciones que puedan resultar perjudiciales, se recomienda seguir estas pautas:

No acercarse a menos de 10 metros: Mantener una distancia prudente es fundamental para evitar el estrés del animal y posibles accidentes.

a menos de 10 metros: Mantener una distancia prudente es fundamental para evitar el estrés del animal y posibles accidentes. Evitar tocar o alimentar a los animales: Estas acciones pueden alterar su comportamiento natural y poner en riesgo tanto a los animales como a las personas.

o alimentar a los animales: Estas acciones pueden alterar su comportamiento natural y poner en riesgo tanto a los animales como a las personas. No arrojar agua ni intentar moverlos: Los elefantes marinos saben cuándo regresar al mar. Interferir en este proceso puede confundirlos o estresarlos.

agua ni intentar moverlos: Los elefantes marinos saben cuándo regresar al mar. Interferir en este proceso puede confundirlos o estresarlos. Controlar: a perros y otros animales domésticos deben mantenerse alejados para prevenir situaciones de agresión o transmisión de enfermedades.

a perros y otros animales domésticos deben mantenerse alejados para prevenir situaciones de agresión o transmisión de enfermedades. Dar aviso a las autoridades: En caso de avistar un lobo o elefante marino, recomendamos notificar a las organizaciones especializadas, guardavidas o autoridades locales como Defensa Civil o Prefectura Naval.

La coordinación entre instituciones, especialistas y la comunidad es clave para abordar esta situación de manera responsable.