Sumado al estado de las ruta y caminos donde la falta de obras en zonas de gran tráfico vehicular, se sumó el factor climático. Se solicita precaución a los automovilistas.

Tensión en la Ruta 151: un colectivo quedó encajado durante las intensas lluvias.

En las últimas horas, un colectivo de pasajeros terminó encajado en la banquina, presuntamente tras sufrir la rotura de una de sus ruedas, lo que encendió nuevamente las alarmas sobre el crítico estado de la calzada en medio de las intensas lluvias .

La peligrosidad de la Ruta Nacional 151 vuelve a quedar en evidencia tras un nuevo incidente registrado en el tramo que une las localidades de Cinco Saltos y Cipolletti . Este hecho refleja una problemática recurrente que expone a conductores y usuarios del transporte público a riesgos constantes, renovando el pedido de extremar las precauciones al transitarla.

Durante los operativos, el personal policial hace hincapié en la prevención. Se solicita a los conductores extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas que puedan derivar en accidentes.

Uno de los principales riesgos detectados está vinculado a los baches cubiertos de agua, que dificultan su visibilidad. Esta situación se repite especialmente tras lluvias, cuando las irregularidades del pavimento quedan ocultas y sorprenden a quienes circulan.

Además, se recomienda mantener una distancia prudente entre vehículos, revisar el estado de los neumáticos y evitar sobrepasos innecesarios. Estas medidas simples pueden marcar la diferencia en un contexto de alta peligrosidad vial.

Volcó camino al Lago Pellegrini y lo encontraron inconsciente dentro del vehículo

Una mañana que parecía habitual terminó con un importante operativo de emergencia sobre la Ruta Provincial 70, a la altura de San Cayetano, en Cinco Saltos. Pasadas las 9.30 de este miércoles, una Renault Kangoo volcó por causas que aún son materia de investigación.

Hasta el lugar acudieron efectivos del Destacamento 115 del Lago Pellegrini, personal de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro, bomberos y una ambulancia del hospital local.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron al conductor, un hombre de unos 30 años, inconsciente y con varios golpes dentro del habitáculo del vehículo.

Los bomberos trabajaron para asistirlo y permitir su rápida atención médica. Posteriormente fue trasladado al hospital de Cinco Saltos, donde informaron que se encuentra estable.

Investigan qué provocó el accidente

Las primeras hipótesis apuntan a que las condiciones climáticas y el pavimento mojado podrían haber influido en el siniestro. El conductor se dirigía hacia el Lago Pellegrini cuando perdió el control de la Renault Kangoo y terminó volcando sobre la banquina.

De todos modos, las autoridades continúan investigando las circunstancias que desencadenaron el accidente para determinar con precisión cómo ocurrió el vuelco.