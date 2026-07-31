Complicaciones en la Ruta 151: intensifican controles por el deterioro de la calzada

Por el deterioro de la calzada y las lluvias, refuerzan los controles en la Ruta 151. Advierten por baches ocultos y daños frecuentes en vehículos.

La Policía de Río Negro se encuentra intensificando controles preventivos sobre la Ruta 151 por el mal estado de la calzada.

El Gobierno de Río Negro intensificó los controles preventivos sobre la Ruta Nacional 151 ante el creciente deterioro de la calzada y el alto volumen de tránsito. La medida busca reducir riesgos y prevenir siniestros en uno de los corredores más comprometidos de la provincia.

La intervención se da en un contexto marcado por las lluvias recientes y las bajas temperaturas, factores que agravaron el estado de la ruta. Baches, deformaciones y acumulación de agua generan condiciones peligrosas para quienes circulan diariamente por ese tramo.

Los controles están a cargo de efectivos de la Policía de Río Negro junto a personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial . Ambos organismos despliegan operativos diarios en distintos sectores estratégicos, con tareas de fiscalización, ordenamiento del tránsito y asistencia a conductores.

Estas acciones buscan no solo controlar la circulación, sino también brindar acompañamiento en una ruta donde las complicaciones son constantes. Los agentes intervienen especialmente en zonas donde el asfalto presenta mayor deterioro o donde se registran incidentes frecuentes.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se destacó que la presencia en territorio se mantendrá mientras persistan las condiciones adversas. La prioridad es garantizar la seguridad de los usuarios y minimizar el impacto de los problemas estructurales de la vía.

Recomendaciones para evitar siniestros

Durante los operativos, el personal policial hace hincapié en la prevención. Se solicita a los conductores extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas que puedan derivar en accidentes.

Uno de los principales riesgos detectados está vinculado a los baches cubiertos de agua, que dificultan su visibilidad. Esta situación se repite especialmente tras lluvias, cuando las irregularidades del pavimento quedan ocultas y sorprenden a quienes circulan.

Además, se recomienda mantener una distancia prudente entre vehículos, revisar el estado de los neumáticos y evitar sobrepasos innecesarios. Estas medidas simples pueden marcar la diferencia en un contexto de alta peligrosidad vial.

Barda del Medio, un sector complejo

Uno de los puntos donde se reforzaron los controles es el sector de Barda del Medio. Allí, la circulación presenta mayores dificultades debido al estado crítico de la calzada y la densidad del tránsito, especialmente de vehículos pesados.

En ese tramo, los efectivos coordinan el flujo vehicular en los sectores más comprometidos, buscando ordenar el tránsito y reducir la posibilidad de choques o despistes. La intervención es constante y se adapta a las condiciones del momento.

La presencia policial resulta clave para evitar congestiones y garantizar una circulación más segura en un área que históricamente presenta inconvenientes estructurales y que, en los últimos días, mostró un agravamiento significativo.

Daños en vehículos y preocupación creciente

El Suboficial Principal Frank Rivas, encargado del operativo, explicó que los controles son móviles y se desarrollan en horarios rotativos. El objetivo es abarcar distintos puntos de la ruta y reforzar la prevención en toda la provincia.

Rivas advirtió que se detectó un importante número de vehículos con daños ocasionados por el mal estado del camino. Entre los problemas más frecuentes se encuentran cubiertas reventadas y desperfectos mecánicos provocados por impactos contra baches.

“El problema es que muchos pozos se llenan de agua y no se ven. Eso genera un riesgo muy grande porque el conductor no alcanza a reaccionar”, señaló el efectivo, quien remarcó la necesidad de circular con extrema precaución.

Continuidad de los controles ante el pronóstico

Ante la continuidad del pronóstico de lluvias en la región, desde el área de Seguridad confirmaron que los operativos preventivos seguirán activos tanto en rutas nacionales como provinciales. La estrategia apunta a sostener la presencia en territorio.

Las autoridades consideran que el escenario actual requiere una respuesta constante para reducir riesgos. En ese sentido, no se descarta ampliar los puntos de control si las condiciones climáticas continúan afectando la transitabilidad.

“Vamos a continuar con los controles en las diferentes rutas de la provincia para llevar prevención y seguridad a la gente”, concluyó Rivas.