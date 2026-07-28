A un año de la tragedia, Catriel y 25 de Mayo realizaron el abrazo simbólico en la Ruta 151

Familiares y vecinos se reunieron para recordar a las víctimas y exigir una traza definitiva y segura. Además convocaron a las provincia de La Pampa, Mendoza y Neuquén al reclamo.

A un año del fatal accidente sobre ruta 151 en Catriel, la comunidad se convocó para seguir visibilizando el reclamo.

A un año del trágico accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 151 , en el que perdieron la vida cuatro integrantes de una familia de 25 de Mayo (La Pampa), este domingo se realizó un emotivo acto conmemorativo. El encuentro tuvo lugar en la torre de acceso sur de Catriel , punto de referencia para ambas comunidades.

Familiares, vecinos, autoridades municipales y organizaciones sociales participaron del tradicional abrazo simbólico para recordar a las víctimas. La jornada renovó, además, el reclamo histórico por una traza segura sobre uno de los corredores más peligrosos de toda la Patagonia.

La convocatoria volvió a unir a Catriel y 25 de Mayo , comunidades que desde el siniestro vial ocurrido en el Km 92, La Escondida , sostienen un pedido permanente. Exigen que Nación y las provincias concreten obras sobre una vía estratégica para el desarrollo regional.

Todos los 26 de cada mes, en la rotonda de accesos a Catriel se lleva adelante un abrazo simbólico para exigir los arreglos de la Ruta 151.

El homenaje a las víctimas y el pedido de las familias

Durante la jornada se descubrió una placa conmemorativa y se realizó una ofrenda floral en homenaje a las víctimas. También se desarrolló un operativo de prevención vial, con entrega de material informativo sobre la urgencia de una nueva traza.

El primer mensaje estuvo a cargo de un familiar de las víctimas, quien agradeció el acompañamiento de ambas comunidades. "A la gente de 25 de Mayo y de Catriel, que siempre nos brinda una palabra de apoyo", expresó con visible emoción ante los presentes.

Además remarcó el objetivo central de la lucha familiar: evitar que otras familias atraviesen el mismo dolor. "Que nadie más tenga que perder una familia por culpa de la Ruta 151", sostuvo, en uno de los pasajes más conmovedores del acto.

Al cumplirse un año, se descubrió una placa conmemorativa.

Leonel Monsalve: "Tenemos que ir detrás de la familia"

El intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, recordó que la fecha del aniversario de su ciudad quedó atravesada por la tragedia. "Quedó marcada por una conmemoración que nos golpeó profundamente como comunidad", expresó el jefe comunal ante los presentes.

Monsalve remarcó que el acompañamiento a la familia debe sostenerse en el tiempo y que el reclamo ya no admite demoras. "Estoy seguro de que lo que menos quieren es estar acá, pero vienen para que esto no vuelva a ocurrir", afirmó.

El mandatario destacó además las gestiones realizadas junto a Salzotto ante Vialidad Nacional tras el accidente. Según explicó, lograron incorporar al proyecto de obra un tramo de diez kilómetros del sector pampeano que no figuraba en los planes originales.

Finalmente, convocó a dejar de lado las diferencias políticas entre ambas localidades. "Si nos agarran divididos, no vamos a lograr nada", advirtió, al llamar a la unidad entre Catriel y 25 de Mayo frente al reclamo compartido.

La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto volvió a pedir y a convocar a las provincias a que se unan al reclamo.

Daniela Salzotto: "Basta de víctimas en la Ruta 151"

La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, brindó un encendido discurso en respaldo de las familias. Recordó que participa desde hace más de quince años en distintos reclamos por el estado de la carretera nacional.

"El municipio de Catriel mantiene una gestión constante, diaria y firme para exigir las obras urgentes que dejen de costarnos vidas", aseguró la mandataria ante los vecinos reunidos en el acto conmemorativo.

Salzotto remarcó que el reclamo excede lo vial y está directamente ligado al desarrollo económico y social de la región. "La Ruta 151 es fundamental para el desarrollo productivo, para la conectividad y para el futuro de nuestras ciudades", sostuvo.

La jefa comunal confirmó que, según la información recibida, el tramo rionegrino está próximo a transferirse a la Provincia. Aclaró, sin embargo, que aún no conocen el proyecto definitivo que se ejecutaría sobre ese sector de la traza.

El vehículo en el que viajaban las víctimas quedó destruido tras chocar contra un camión. Catriel 25 Noticias

Un reclamo que busca sumar a toda la Patagonia

En uno de los pasajes más aplaudidos, Salzotto convocó a ampliar el reclamo hacia toda la región. "Vamos a sumar la fuerza de La Pampa, de Neuquén, de Mendoza y de toda la Patagonia", afirmó ante el acompañamiento de los presentes.

La intendenta subrayó que la obra trasciende a la gestión de un intendente en particular. "Es para cada vecino que todos los días pone en riesgo su vida al transitar esta ruta", remarcó, en referencia directa al reclamo compartido.

Finalmente, anunció que el municipio continuará con los operativos preventivos sobre la traza. Propuso además crear, junto a las familias, un dispositivo de asistencia para quienes sufran inconvenientes sobre la Ruta 151, reiterando que "basta de víctimas".