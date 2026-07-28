Juntan firmas contra aumentos de gas en la región: "Pagamos diez veces más"

La movida que iniciaron vecinos de Fernández Oro y promete hacerse extensivo a otras ciudades. "De lo que más se habla en el pueblo, nos sentimos rehenes".

Uno de los vecinos asegura que pasó de pagar 19 mil pesos a 200 mil de un período a otro.

Las facturas de gas del último período llegaron con montos que encendieron las alarmas en el Alto Valle . En cada esquina y comercio de Fernández Oro , el tema de conversación es el mismo: incrementos exponenciales que resultan imposibles de afrontar en pleno invierno. Lo mismo se repite en ciudades vecinas. Frente a esta situación, la comunidad comenzó a organizarse para presentar un reclamo formal y masivo ante la prestadora del servicio.

La movida local cobra fuerza bajo la iniciativa de Mariana L'Estrange , vecina orense que decidió formalizar y visibilizar la protesta tras verse afectada como usuaria y notar el descontento generalizado.

"Inicialmente vi en redes sociales que estaba circulando una carta impulsada por un grupo de vecinos, que la dejaron en un Pago Fácil. Decidí redactar una nueva nota para sumar otros datos clave como firma, aclaración, DNI, número de medidor y número de cliente ", explicó este martes a LM Cipolletti .

La nota detalla los rubros que sufrieron subas desmedidas y se queja de que casi el 40% de la factura final corresponde al concepto de impuestos.

De $12.000 a $120.000: un salto que asfixia el bolsillo

Lo cierto es que el impacto en las economías familiares es drástico. Las cifras que llegaron a los hogares orenses reflejan aumentos que multiplican por diez el valor abonado el mes anterior. "A mí me vino una factura de 120 mil pesos este mes, cuando el anterior había pagado $12.300, y lo mismo le está pasando a todos los vecinos", graficó la impulsora de la junta de firmas.

El reclamo expone también el contexto social y climático que atraviesa la región y el país. En un invierno donde las temperaturas bajan del cero con frecuencia, el consumo no es menor y se torna una necesidad básica.

"Es un reclamo colectivo. También me daban ganas de hacerlo con la luz, donde la quita de subsidios representa otro problema enorme. La situación del país es muy complicada y a muchas familias les cuesta enormemente ganarse el mango para llegar a fin de mes", reflexionó Lestrange.

No obstante, si bien es entendible el disgusto social, cabe aclarar que la empresa distribuidora se rige por la tarifa que impone el Gobierno nacional y en la suba del costo final inciden otros factores, como la reducción de subsidios. En el caso puntual de Río Negro está prohibido el corte de suministro a quienes no puedan pagarlo.

Firmas por duplicado para exigir respuestas

Para darle rigor legal y seriedad al pedido, los vecinos organizados confeccionaron la nota por duplicado, garantizando que el documento ingrese con sello de recepción a las oficinas correspondientes.

El objetivo principal busca sentar un precedente frente a lo que consideran una "medida abusiva". "Más allá de que prospere o no la iniciativa, o de las respuestas que brinde Camuzzi, lo importante es que sepan que hay mucha gente afectada y muy molesta", concluyeron.

En concreto, para que el costo de la boleta de luz se modifique, el reclamo deberá ser elevado a organismos nacionales como el Enargas.

La carta que ya firman los usuarios de Fernández Oro

A continuación, el texto que circula en los puntos de recolección de firmas en la localidad:

General Fernández Oro, 24 de julio de 2026

A las autoridades de Camuzzi Gas del Sur S.A.

Ref: Aumento desmedido del servicio de gas

"Los abajo firmantes, usuarios del servicio de gas natural domiciliario de la ciudad de General Fernández Oro, Provincia de Río Negro, nos dirigimos a ustedes a fin de elevar el presente reclamo colectivo a las autoridades de Camuzzi S.A., dado el desmedido aumento en el servicio a partir del mes de julio (tercer periodo de facturación).

Manifestamos nuestra profunda preocupación por esta medida abrupta e injustificada reflejada en las facturas. Como ejemplo representativo, una usuaria pagó en junio $12.230 y en julio $112.023,51.

En plena temporada invernal han aumentado los cargos fijos y variables de manera desproporcionada, sumado todo a un recargo de impuestos abusivo (cerca del 40% del valor de la factura). La trampa en este esquema de facturación termina incrementando significativamente el costo del m3. Lo que no contempla el sistema es que no se trata de un consumo excesivo, sino que es necesario".

Esta situación resulta económicamente insostenible para los consumidores pero proporcionalmente conveniente para la empresa –un monopolio, del que nos sentimos rehenes- especialmente considerando las condiciones climáticas extremas en nuestra región, donde las temperaturas invernales alcanzan hasta los C -14°, haciendo que este servicio -esencial e indispensable para la vida cotidiana, salud y seguridad de las familias- se convierta en un verdadero privilegio.

Por lo expresado, entendemos que este tipo de aumentos asfixiantes nos pone en situación de absoluta vulnerabilidad. Es por ello que consideramos, al tratarse de un servicio esencial, que en las tarifas se apliquen criterios de razonabilidad, progresividad y equidad.

Por todo lo expuesto es que solicitamos:

Revisión urgente de las tarifas, contemplando parámetros razonables acordes a la zona en la que nos encontramos (Zona Fría);

Implementación de medidas de protección para usuarios residenciales, que eviten este tipo de incrementos abruptos y desmedidos;

Suspensión de cualquier medida de corte por falta de pago (como ha sucedido en provincias más australes, con temperaturas de C°-17), hasta en tanto se resuelva el presente reclamo.

Se deja constancia de que cada uno de los firmantes es usuario activo del servicio, pudiendo verificarse mediante el número de cuenta consignado y la documentación respaldatoria que se adjunta.

Firma, aclaración, D.N.I. y número de usuario.