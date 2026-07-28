Un accidente, dos autos secuestrados e investigación en marcha: qué pasó en la Ruta 250

El siniestro tuvo lugar en el tramo que conecta Luis Beltrán con Lamarque. Por qué la Justicia investiga el caso.

Un violento accidente ocurrido durante la madrugada del domingo en el Valle Medio derivó en una causa judicial , a la vez que ambos vehículos fueron secuestrados . El incidente tuvo lugar en la Ruta Nacional 250 , en el tramo que conecta las localidades de Luis Beltrán y Lamarque , donde un joven sufrió lesiones leves tras despistarse de la calzada.

El accidente se registró cerca de las 3 de la mañana , a la altura del kilómetro 872 . De acuerdo con la información brindada por las fuentes policiales, un joven de 21 años circulaba a bordo de un Fiat Duna cuando fue embestido por la parte posterior por otro automóvil.

Producto del violento choque desde atrás, el conductor perdió el control de su rodado y terminó despistándose hacia la banquina . Tras el hecho, el vehículo colisionante abandonó la escena de forma inmediata , dejando al joven en el lugar.

Localización del vehículo y medidas judiciales

A raíz del incidente, el personal policial puso en marcha intensas tareas de investigación para dar con el paradero del segundo automóvil involucrado. Gracias al despliegue en la zona, las autoridades lograron localizar el vehículo fugado poco tiempo después.

Los accidentes en la zona suelen ser frecuentes.

Tras dar intervención a la Fiscalía de turno, se dispuso la apertura de una causa judicial por el delito de lesiones. Además, la Justicia ordenó el secuestro preventivo de ambos vehículos con el fin de someterlos a pericias mecánicas y accidentológicas detalladas que permitan precisar la mecánica exacta del siniestro.

Estado del conductor y daños materiales

Afortunadamente, el conductor del Fiat Duna sufrió únicamente lesiones de carácter leve. Sin embargo, ambos automóviles registraron daños materiales de consideración. Las autoridades continúan con las actuaciones para determinar las responsabilidades penales y contravencionales correspondientes a los involucrados.