Tragedia en San Antonio Oeste: Un niño de 11 años murió durante un incendio

Ocurrió durante la mañana de este martes. El padre le avisó a los bomberos que el chiquito había quedado en la casa envuelta en llamas. Fiscalía inició una investigación.

La casa fue arrasada por el incendio. El padre de la víctima le avisó a bomberos.

Un niño de 11 años murió en un incendio que se produjo en la casa donde vivía junto a su familia en la localidad rionegrina de San Antonio Oeste . El siniestro se desató minutos antes de las 8 en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Balcarce y Lago Muster, en el barrio Progreso.

Según trascendió, cuando los bomberos llegaron al lugar se encontraron con el fuego ya desatado y se entrevistaron con un hombre que dijo ser el dueño del inmueble, y que su hijo de 11 años aún se encontraba en el interior.

Una cuadrilla del cuartel entró de inmediato a la casa, donde las llamas se encontraban aún activas, y constataron que el menor falleció en el lugar, informó Noticiasnet.

Según se precisó, el titular de la fiscalía descentrelizada local, Gustavo Arbués concurrió al sitio y entre las primeras medidas dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística para que inicien los trabajos periciales para determinen como se desató el hech.

Según fuentes policiales y de bomberos citadas por el medio de la capital provincial, “cuando el personal fue al llamado, el foco del incendio ya estaba iniciado y el propietario avisó que le faltaba una de las criaturas, cuando estaban sofocando el incendio vieron que estaba la criatura, que habría perdido la vida por intoxicación" con el humo reinante.

Imágenes que duelen

La tragedia provocó un enorme estupor en la localidad portuaria rionegrina. Imágenes difundidas por Canal 10 Televisión Rionegrina en sus redes sociales muestran a la casa totalmente tomada por el fuego y vecinos con gestos de desesperación ante el desastre ocurrido.

Según trascendió, el chiquito integraba una familia muy conocido en la región. En las redes sociales también se habían difundido mensajes de dolor ante la lamentable pérdida.