Buscan desesperadamente a un joven de 22 años que desapareció en Cipolletti: cómo ayudar a encontrarlo

La Policía de Río Negro difundió su búsqueda y pidió la colaboración de la comunidad. Cualquier dato puede ser clave para dar con su paradero.

Joaquín Ezequiel Castillo tiene 22 años y es intensamente buscado en Cipolletti. Foto: Gentileza.

La Policía de Río Negro lanzó un pedido de colaboración para encontrar a Joaquín Ezequiel Castillo , un joven de 22 años que es intensamente buscado en Cipolletti .

Desde la Comisaría 68° solicitaron a los vecinos que, ante cualquier información que pueda contribuir a ubicarlo, se comuniquen de inmediato con el 911 o con la unidad policial más cercana.

Según la información difundida por la fuerza, Joaquín Ezequiel Castillo tiene las siguientes características:

Edad: 22 años.

Contextura: delgado.

Estatura: aproximadamente 1,65 metros.

Cabello: rubio oscuro.

Al momento de ausentarse vestía una campera de buzo color gris, zapatillas Adidas claras y un pantalón oscuro tipo buzo.

Además, posee un tatuaje en el antebrazo izquierdo, con el dibujo de una cruz y una rosa, un detalle que podría facilitar su identificación.

Piden la colaboración de toda la comunidad

La Policía remarcó que cualquier dato, por más pequeño que parezca, puede ser importante para avanzar en la búsqueda.

Quienes tengan información sobre el paradero de Joaquín Ezequiel Castillo deben comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana para aportar datos que ayuden a localizarlo.

Otro joven desaparecido en el Alto Valle

Las autoridades también solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Thiago Michael Inostroza, un adolescente de 17 años que es intensamente buscado en General Roca.

El pedido fue difundido para ampliar la búsqueda y lograr obtener información que permita localizarlo lo antes posible.

Cómo identificar a Thiago

De acuerdo a la información oficial, Thiago Michael Inostroza presenta las siguientes características:

Tiene 17 años .

Es de contextura delgada .

Mide aproximadamente 1,60 metros .

Tiene tez trigueña .

Posee cabello negro corto .

Sus ojos son marrones.

Las autoridades pidieron prestar atención a estas características y dar aviso inmediato si alguna persona cree haberlo visto.

Dónde comunicarse si tenés información

Cualquier dato que pueda contribuir a encontrar a Thiago Michael Inostroza debe ser informado de inmediato a través del 911 RN Emergencias.

También se puede acudir a la comisaría más cercana o comunicarse con la Fiscalía de General Roca al (0298) 4231271.

Desde la fuerza remarcaron que cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar fundamental para avanzar en la búsqueda del adolescente.