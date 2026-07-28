El Municipio reforzó la fiscalización vial tras las denuncias vecinales de El Manzanar

Se detectaron más de 90 faltas contravencionales. Vehículos sin papeles y caños modificados encabezaron el listado de sanciones.

El municipio labró más de90 actas de infracción durante el fin de semana en controles de tránsito.

Luego de los hechos denunciados por vecinos de El Manzanar durante el fin de semana y que publicó LM Cipolletti , el municipio reforzó los operativos de fiscalización vehicular en distintos puntos de la ciudad. El objetivo fue detectar infracciones de tránsito y controlar los niveles de alcoholemia entre los conductores.

A través de la Secretaría de Fiscalización se informaron los resultados de los controles preventivos realizados el 25 y 26 de julio. Los operativos se concentraron en inmediaciones de la Plaza Montelpare y la Plaza Mujeres Cipoleñas , dos sectores señalados por los vecinos.

Los procedimientos se ejecutaron en conjunto con personal de la Brigada Motorizada de Apoyo ( BMA ), que colaboró en la identificación de vehículos con documentación irregular. La articulación entre ambas áreas buscó garantizar un control más exhaustivo durante las horas nocturnas.

Los controles estuvieron a cargo de personal de Tránsito con apoyo de la BMA. Estefania Petrella

Actas, retenciones y escapes antirreglamentarios

Según el balance oficial, se labraron 91 actas contravencionales durante el operativo desarrollado en ambos puntos de la ciudad. Además, fueron retenidos 6 autos y 5 motos por falta de documentación y por el uso de escapes antirreglamentarios.

Las infracciones por caños de escape se enmarcan en el artículo 212 de la ordenanza 491/23, que fija multas de entre 30 y 1200 SAM. La normativa contempla sanciones por deficiencias en los gases del escape, ya sea por humo o por ruidos molestos generados.

Desde la Secretaría de Fiscalización remarcaron que el ruido excesivo producido por estos escapes “afecta directamente la tranquilidad de los vecinos”. También señalaron consecuencias negativas sobre la salud auditiva y el descanso de quienes residen en las zonas afectadas.

Asimismo, indicaron que la modificación del sistema de escape altera el funcionamiento normal del motor. Esta alteración incrementa las emisiones contaminantes del vehículo y contribuye, según explicaron, al deterioro ambiental de la ciudad.

6 autos y 5 motos fueron secuestrados por falta de documentación y escapes adulterados. (Foto: archivo)

Multas millonarias y sanciones para reincidentes

Los caños de escape antirreglamentarios retenidos son compactados como parte del procedimiento sancionatorio vigente. En determinados casos, el monto de las infracciones puede superar los $5 millones, dependiendo de la gravedad de la falta detectada.

Para los conductores reincidentes, la normativa prevé una sanción adicional: la inhabilitación para circular. Esta medida busca desalentar la repetición de infracciones vinculadas al uso de escapes modificados y otras irregularidades documentales.

Qué documentación se exige durante los controles

La Dirección de Tránsito recordó cuál es la documentación obligatoria que se solicita en los controles de rutina. Se trata de la licencia de conducir, la cédula verde y el seguro del vehículo vigente y actualizado.

En el caso de los motociclistas, se suma como requisito excluyente el uso correcto del casco de seguridad. Su ausencia también puede derivar en la labra de actas contravencionales durante los procedimientos.