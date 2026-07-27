Construirán un refugio para mujeres víctimas de violencia de género en la toma de las vías de Ferri

Una iglesia cristiana y el comedor Ubuntu tienen previsto construir en la toma de las vías de Ferri un refugio para mujeres víctimas de maltratos y agresiones.

Las autoridades del comedor Ubuntu Ferri y la Iglesia Apostólica Primitiva de Jesús pusieron en marcha un proyecto para la construcción de un edificio que compartirán una sede religiosa y un refugio para mujeres víctimas de violencia de género.

Las autoridades del comedor Ubuntu Ferri y la Iglesia Apostólica Primitiva de Jesús pusieron en marcha un proyecto para la construcción de un edificio que compartirán una sede religiosa y un refugio para mujeres víctimas de violencia de género.

La conducción del comedor comunitario Ubuntu y las autoridades de una iglesia cristiana se han propuesto llevar adelante la construcción de un refugio para mujeres víctimas de violencia de género , el cual se prevé concretar en tierras de la toma de las vías de Ferri, considerada ya un barrio popular de Cipolletti, y entre los más necesitados.

El comedor Ubuntu Ferri concentra desde hace varios años los esfuerzos no solamente para proveer de comida a los niños y adultos en condición más vulnerable que viven en su sector poblacional y en los alrededores. También cuenta con un ropero popular y un botiquín comunitario, además de organizar cursos y talleres de capacitación de la gente, como medio de ayudarla en sus posibilidades laborales.

El múltiple emprendimiento solidario experimentó un salto cualitativo en su poder y alcance de trabajo al habilitar, este año, en febrero, las instalaciones de su nuevo salón de usos múltiples (SUM), edificado merced al apoyo económico del empresario y político local Aníbal Tortoriello.

El proyecto de refugio para mujeres víctimas de violencia de género impulsado por el comedor Ubuntu Ferri y la Iglesia Apostólica Primitiva de Jesús ya está siendo promocionado en las redes sociales. Hay un bono contribución disponible para la iniciativa.

Ubuntu ya contaba con un salón propio, pero mucho más reducido en dimensiones y con comodidades y servicios mucho más limitados. Aun así, sirvió y sigue sirviendo para el desarrollo de actividades solidarias.

Vale enfatizar que la entidad funciona gracias al esfuerzo de un acotado equipo de personas que encabeza la referente social y barrial Mónica Genen. Su compromiso y empeño y la ayuda solidaria de integrantes de la comunidad cipoleña le han permitido cumplir con su amplia agenda solidaria.

En los últimos tiempos, el comedor no ha funcionado o lo podido hacer solo en forma esporádica debido a la falta de productos alimenticios indispensables para la preparación de comidas bien nutritivas, como la carne y el pollo. El momento económico es complejo, incluso para colaboradores habituales que gozan de un mayor poder adquisitivo. Ni que hablar para los vecinos solidarios menos pudientes.

No bajan los brazos

Pero, en el Ubuntu no bajan los brazos y están redoblando sus llamados a la población a contribuir para que se pueda reanudar el servicio alimentario. Se reciben donaciones económicas en el alias MOTOR.PRISA.MARCA del Banco Nación, a nombre de Mónica Beatriz Pereyra. Las donaciones de alimentos se pueden efectuar en la sede de Ubuntu en la toma de las vías. Las personas que no pueden trasladarse hasta la barriada, pueden comunicarse a los celulares 2993328150 y 2994624558.

La dirigente Genen indicó que el refugio para mujeres víctimas de violencia de género se construirá junto con un templo de la Iglesia Apostólica Primitiva de Jesús, cuyos religiosos compartirán con Ubuntu los esfuerzos destinados a la realización de la obra.

Al efecto, se utilizará un terreno ubicado en la entrada del barrio y el proyecto, de carácter integral, se materializará de la siguiente forma. Se construirá un edificio de dos plantas, en cuya planta baja llevará adelante sus labores la Iglesia Apostólica Primitiva de Jesús, en tanto que en la planta alta funcionará el refugio, que se denominará Hogar Temporal Nueva Vida.

Refugio para mujeres y sus hijos

El refugio estará abierto a mujeres víctimas o vulnerables a maltratos y, si se trata de madres, podrán permanecer en el lugar con sus hijos. Para ayudar a sufragar los gastos de su iniciativa, Ubuntu y la Iglesia ya están haciendo circular un bono contribución, a través del cual los interesados en colaborar podrán aportar 10.000 pesos. Con el bono, se podrá participar del sorteo de una bicicleta, un lechón y una canasta familiar de 300.000 pesos. El sorteo se efectuará el 19 de diciembre, por la Lotería de Río Negro.

Además, quienes quieran dar un aporte voluntario podrán hacerlo, con fondos a voluntad o a través de la donación de materiales y de lo que se pueda contribuir.

El bono se puede adquirir en el Centro Médico Integral de Ferri, en la sede del comedor Ubuntu y por intermedio de colaboradores autorizados. Las formas de pago son al alias sergio.capellan.mp cuyo titular es Sergio Fabián Martínez. Se pueden hacer consultas y compras dirigiéndose al celular 2993247757.

La están pasando realmente mal

La referente Genen manifestó que el refugió brindará contención, atención y protección completa en jornada completa y por el plazo que resulte necesario y no se dejará libradas a su suerte a las mujeres y sus hijos. En este sentido, se mostró muy crítica de los refugios para mujeres ya existentes, puesto que, en la práctica, "no llegan a asistir a las personas que la están pasando realmente mal".

Las víctimas "muchas veces siguen estando en el círculo de la violencia porque no tienen dónde ir. Por eso, necesitan un refugio real y verdadero, no un lugar donde te dejen entrar a las 8 de la tarde o a las 10 de la noche y a las 8 de la mañana te saquen de vuelo, con un frío monstruoso o cuando está lloviendo, en pleno invierno".

En el refugio proyectado, las mujeres "podrán vivir temporalmente, todo cuanto se pueda, 24 horas al día, los siete días de la semana y no solo por un rato o por unas horas. Podrán tener un espacio donde podrán estar protegidas, cuidadas y ayudadas para poder hacer su vida. Y si son de otro lugar, van a poder volver a su lugar. O si necesitan trabajo, podrán buscar trabajo", resaltó.