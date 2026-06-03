Río Negro acumula 39 femicidios en 11 años y marcha este 3 de junio

Cada 35 horas asesinan a una mujer en Argentina. Río Negro ya registra 2 víctimas en 2026. Esta tarde Cipolletti sale a las calles.

La marcha Ni Una Menos en Cipolletti se realizará este miércoles 3 de junio a las 18 desde la Plaza San Martín.

Este miércoles 3 de junio se cumplen once años del primer grito federal del Ni Una Menos , aquella movilización histórica de 2015, sacó a millones de argentinos a las calles para rechazar la violencia machista. Una década y un año después, los números no dan tregua: entre el 1° de enero y el 30 de mayo de 2026, el Observatorio Nacional MuMaLá registró 105 feminicidios en todo el territorio argentino, lo que equivale a un caso cada 35 horas .

El dato forma parte del informe anual que la organización presentó, titulado " Nos matan el machismo y la pobreza ", y que compila once años ininterrumpidos del Registro Nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans/Travesticidios y otras violencias de género.

En el país, una mujer es asesinada cada 35 horas. En lo que va del 2026 ya ser contabilizan 105 casos.

Once años, 3.096 vidas

Desde el 3 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2026, MuMaLá contabilizó 3.096 feminicidios en Argentina. De ese total, el 78% corresponde a feminicidios directos, el 10% a feminicidios vinculados, el 7% a casos en contexto de narcotráfico y crimen organizado, el 2,5% a suicidios feminicidas y el 2,4% a trans/travesticidios.

Detrás de cada cifra hay historias concretas: 1.384 mujeres madres asesinadas, 63 embarazadas, y 3.011 niños, niñas y adolescentes que se quedaron sin madre. Al menos 919 de esos niños y niñas son potenciales beneficiarios de la Ley Brisa, la norma que garantiza reparación económica a hijos e hijas de víctimas letales de violencia de género.

En lo que va de 2026, la edad promedio de las víctimas fue de 39 años, y el 40% tenía hijos o hijas. Diez de las víctimas eran niñas o adolescentes de hasta 18 años, y otras diez eran adultas mayores de 60. Solo el 9% de las mujeres asesinadas había denunciado previamente a su agresor, una cifra que viene cayendo desde 2023 y que el informe vincula con el deterioro de las herramientas institucionales de prevención y asistencia.

El 60% de los feminicidios del año fue cometido por parejas, ex parejas o familiares de las víctimas. El hogar, una vez más, resultó ser el espacio más peligroso: el 67% de los casos ocurrió en la vivienda de la propia víctima. En cuanto a los femicidas, el 6% pertenecía a alguna fuerza de seguridad —policías, militares o agentes penitenciarios—, y el 8% acumulaba antecedentes penales previos por violencia de género.

femicidios mumala

Río Negro: 39 casos en once años

En la provincia de Río Negro, el informe registra 39 víctimas de feminicidio en el período 2015-2026, con una tasa de 0,9 cada 100.000 mujeres, lesbianas, travestis y trans. En lo que va de 2026, la provincia acumula 2 casos, con una tasa de 0,5, por encima de la media nacional de 0,4.

La región patagónica, que incluye a Neuquén y Chubut dentro del mismo equipo territorial del Observatorio MuMaLá, registra una presencia activa de la organización en el monitoreo y seguimiento de los casos. Neuquén, en el acumulado histórico, figura entre las provincias con una tasa por encima del promedio nacional, con 1,5 feminicidios cada 100.000 mujeres entre 2015 y 2025.

marcha de mujeres Río Negro registra dos casos de femicidios en lo que va del año y un total de 39 en el periodo registrado 2015-2026. Antonio Spagnuolo

Las marchas del 3 de junio en Neuquén y Cipolletti

Este miércoles, la conmemoración del Ni Una Menos tendrá su expresión concreta en las calles del Alto Valle. En Neuquén capital, la convocatoria principal está prevista para las 17:30 en el Monumento al General San Martín, punto histórico de las movilizaciones locales. Además de las organizaciones capitalinas, se esperan columnas provenientes de Plottier, Centenario, Senillosa y Cipolletti.

En Cipolletti, la concentración comenzará a las 18 en la Plaza San Martín, donde confluirán organizaciones locales y regionales que sostienen la vigencia del reclamo once años después de aquella primera marcha federal.