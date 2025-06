Diez años de Ni Una Menos: "El retroceso es enorme"

En los últimos diez años, hubo 2.589 femicidios y 2.788 niños quedaron huérfanos. Las cifras son aterradoras: una mujer o persona trans fue asesinada cada 33 horas en nuestro país, y el 64% de esos crímenes ocurrieron en sus propios hogares.

fotos lmcipolletti.png El twit que movilizó el Ni Una Menos en 2015

"Hoy volvemos a decir basta ante la negación, la desidia y el arrasamiento de políticas de protección", sostiene el comunicado de La Casa del Encuentro, organización que desde hace más de quince años lleva adelante el Observatorio de Femicidios en Argentina, "Adriana Marisela Zambrano".

Alejandra Benaglia, responsable de comunicación de la Organización, advirtió que la eliminación y el recorte de todos los programas del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad por parte del gobierno nacional incrementó el riesgo. "Cuando eliminás esas herramientas, las personas en situación de violencia quedan aún más expuestas. Y eso puede terminar, lamentablemente, en la violencia más extrema, que es un femicidio".

Pero la violencia no empieza ahí, sino mucho antes. "Nosotras lo que queremos es que justamente no lleguemos a los femicidios, que trabajemos en la protección de esas personas, esas mujeres y esas diversidades, en la prevención, nosotros podemos trabajar ahí, ayudando a esa mujer a que vaya a denunciar, tejiendo redes, involucrándonos como sociedad", remarcó Benaglia en CNN Radio Roca.

Femicidios: negarlos es negar una problemática estructural

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, ratificó a principio de año la intención del gobierno de eliminar la figura jurídica del “femicidio” del Código Penal Argentino.

Para Benaglia, esta medida no es solo simbólica. Esta omisión, "no es solamente una cuestión del lenguaje, tiene que ver con la negación de una problemática estructural que tiene que ver con la desigualdad. La violencia existe, por más que el gobierno diga que no, existe porque las cifras lo contradicen".

Frente al argumento de que tanto hombres como mujeres son víctimas de la violencia, la especialista aclaró que si bien "es cierto que los varones son los más asesinados a nivel mundial, son asesinados por otros varones y en otros contextos. Las mujeres víctimas de femicidio son asesinadas por varones por una cuestión de género, en la mayoría de los casos dentro del hogar y por sus parejas o exparejas".

Además, advirtió que la eliminación de esta categoría impactaría directamente en la producción de estadísticas. "Si el asesinato de una mujer por razones de género pasa a ser un asesinato común, no lo va a relevar el Observatorio de la Corte Suprema de Justicia. Entonces sí va a haber una dificultad que va a redundar en la eliminación de políticas públicas que trabajen en la prevención y protección de esas mujeres que van a denunciar. O sea, es un efecto dominó".

"La punibilidad no frena al agresor que está decidido a matar"

En relación con las respuestas punitivas frente a los femicidios, Benaglia explicó que la pena no actúa como un elemento disuasorio en los delitos vinculados a la violencia de género, ya que quien decide cometer el crimen lo hace impulsado por otros factores que no se detienen ante una condena. "Está clarísimo que la punibilidad no frena a aquel agresor que está decidido a asesinar a una mujer".

"La punibilidad tiene más que ver con un resarcimiento social, con justicia, con darle a las familias algún tipo de consuelo, pero nada más", afirmó. En ese sentido, remarcó que el verdadero camino para evitar estos crímenes está en la prevención y una transformación cultural a largo plazo.

La clave está en otro lado. La referente de La Casa del Encuentro, destacó la importancia de la educación sexual integral. "Los femicidios, lamentablemente, si vos no trabajás el aspecto sociocultural, si no trabajás la prevención, si todos los medios comunicación no se hacen eco de esto y lo ponen en agenda y en realidad fomentás el discurso de odio, la bajada de línea contra las diversidades y demás, vamos realmente en picada con respecto a la violencia. Una vez que trabajemos las violencias, vamos a poder disminuir los homicidios", aseguró.

Una década, cuatro gobiernos y una constante: el patriarcado

Benaglia remarcó que desde el feminismo siempre hubo una mirada crítica sobre las políticas en materia de prevención. Pero advirtió que en la actualidad, la situación es particularmente grave.

"Las políticas públicas, los programas, deben ser evaluados en muchos años. No podemos pretender que en dos años, tres años, cuatro años de una política pública cambie un sistema patriarcal que lleva siglos en el mundo", sostuvo en referencia a las políticas implementadas durante los gobiernos de Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

"Por supuesto que todo era perfectible. Nosotras fuimos muy críticas siempre en todos los gobiernos, pero ahora no tenemos ni un organismo rector de políticas de género, no tenemos un plan contra las violencias, tenemos una línea 144 desfinanciada, se han eliminado programas de prevención. Si vos eliminás todo eso, ya no tenés cómo prevenirlo y esa mujer está en mayor riesgo todavía. Por eso digo que en realidad el retroceso es enorme más allá del discurso, que también es provocador", sostuvo.

Datos que duelen: