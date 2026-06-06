Emprender en la provincia tiene premio: cómo anotarse en el programa 2026

Se abrió la inscripción al programa Emprendedores Río Negro 2026, que ofrece capacitación, mentorías y más de $5,5 millones en financiamiento. ¿Cómo inscribirse?

Ya están abiertas las inscripciones para Emprendedores rionegrinos que quieran formarse y acceder a importantes premios.

Se abrió la convocatoria para una nueva edición del programa Emprendedores Río Negro 2026 , una iniciativa que busca fortalecer el entramado productivo local a través del impulso a proyectos innovadores en todo el territorio. Con inscripciones abiertas hasta el 30 de junio, la propuesta apunta a acompañar tanto a quienes recién comienzan con una idea de negocio como a aquellos emprendimientos que ya están en marcha y buscan consolidarse.

El programa es impulsado por la Agencia de Desarrollo Económico provincial en conjunto con Banco Patagonia y la Fundación Nobleza Obliga, además del acompañamiento de municipios, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil. La participación es gratuita y se realiza de manera online, lo que permite ampliar el alcance a emprendedores de distintas localidades rionegrinas.

Según destacó el director ejecutivo de la Agencia, Sergio Iglesias , esta política pública se enmarca en una estrategia más amplia para fomentar el desarrollo económico con eje en el talento local. “Se trata de generar oportunidades concretas para los rionegrinos y rionegrinas, brindando herramientas que permitan transformar ideas en proyectos sostenibles y con potencial de crecimiento”, señaló.

ECP CIPOLLETTI EMPRENDEDORES (100) Emprender un proyecto en cualquier punto de Río Negro, puede ser una oportunidad de crecimiento. Estefania Petrella

Formación y acompañamiento integral

Uno de los ejes centrales del programa es la capacitación. Las personas que se inscriban accederán a una instancia de formación virtual donde se abordarán contenidos clave para el desarrollo de cualquier emprendimiento. Entre los temas se incluyen inteligencia artificial aplicada a los negocios, finanzas, marketing digital, redes sociales, networking, negociación e inteligencia emocional.

Esta etapa apunta no solo a fortalecer conocimientos técnicos, sino también a desarrollar habilidades blandas fundamentales para la gestión y el crecimiento de proyectos en contextos cambiantes.

Una vez finalizada la capacitación, se seleccionarán los 30 mejores emprendimientos que avanzarán a las semifinales presenciales. Estas instancias se desarrollarán en dos sedes: la región Cordillera y la ciudad de Viedma, permitiendo una representación territorial equilibrada.

Además, los proyectos seleccionados formarán parte de un catálogo interactivo que permitirá visibilizar sus propuestas, generando nuevas oportunidades comerciales y de vinculación con la comunidad.

Quienes deseen inscribir su emprendimiento, proyecto o idea, pueden hacerlo de forma online haciendo clic acá: Emprendedores Río Negro

vicky emprendedores En 2025, más de 400 emprendedores pasaron por la edición. Solo 8 llegaron a la final que se realizó en Cipolletti.

Instancia final y premios

El proceso continuará con la elección de ocho finalistas, quienes participarán de una gran final provincial prevista para octubre. Allí, un jurado integrado por representantes de las instituciones organizadoras evaluará las propuestas y definirá a los tres emprendimientos ganadores.

En esta edición, el programa distribuirá un total de $5.500.000 en concepto de capital semilla. A su vez, se otorgará una mención especial de $600.000 a un proyecto que se destaque por incorporar la perspectiva de género en su desarrollo.

El acceso a financiamiento es uno de los aspectos más valorados por los participantes, ya que permite dar un salto de escala en la producción, mejorar procesos o ampliar mercados.

El programa Emprendedores Río Negro cerró en Cipolletti con 7 finalistas

Antecedente con fuerte participación

La edición 2025 dejó un balance altamente positivo, con más de 400 emprendimientos inscriptos en toda la provincia. Tras las distintas etapas de formación y selección, 20 proyectos lograron integrar el catálogo online y siete llegaron a la final que se realizó en Cipolletti.

En esa instancia, se destacaron propuestas de diversos rubros y localidades, reflejando la diversidad productiva de Río Negro. El primer puesto fue para Athos Gin, de Bariloche, un emprendimiento que combina identidad regional y calidad en la elaboración de bebidas. El segundo lugar fue para Milvago Vermut Patagónico, de Dina Huapi, mientras que el tercer puesto quedó en manos de yOsOy, también de Bariloche, enfocado en el diseño de juegos didácticos.

Estos resultados evidencian el potencial del ecosistema emprendedor rionegrino y el impacto que generan este tipo de programas en el desarrollo local.

La nueva edición de Emprendedores Río Negro 2026 se presenta como una oportunidad concreta para impulsar iniciativas que generen valor económico, social y ambiental en sus comunidades. En un contexto donde el autoempleo y la innovación cobran cada vez más relevancia, el acompañamiento estatal y privado resulta clave para potenciar proyectos con identidad local.