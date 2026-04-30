Becas en Río Negro: arranca la inscripción y hay un requisito clave que puede dejarte afuera

A partir del 11 de mayo abren las becas 2026. Mirá los requisitos, el tope de ingresos y la documentación necesaria para no perder la oportunidad.

La inscripción al Programa de Becas Terciarias y Universitarias comenzará el 11 de mayo. Foto: Gentileza.

El Gobierno de Río Negro abrirá el próximo 11 de mayo la inscripción al Programa de Becas Terciarias y Universitarias 2026, destinado a estudiantes de instituciones públicas y privadas.

El trámite será online , a través de la web del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, donde se deberá completar un formulario .

Luego, será obligatorio presentar la documentación en el Consejo Escolar correspondiente al domicilio del estudiante.

El dato clave: el límite de ingresos

Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es el económico.

Para acceder, los ingresos mensuales del grupo familiar no deberán superar los $1.129.800 netos.

El monto de la beca, en tanto, estará atado al Salario Mínimo, Vital y Móvil, calculado a agosto de 2026.

Qué documentación hay que presentar

Quienes quieran acceder al beneficio deberán reunir una serie de papeles obligatorios:

DNI del solicitante y grupo familiar

Título secundario o constancia en trámite (sin materias adeudadas)

Constancia de inscripción a una carrera terciaria o universitaria

Plan de estudios

CBU a nombre del estudiante

Comprobantes de ingresos del grupo familiar

Certificación Negativa de ANSES

Declaración Jurada de domicilio

También se deberá incluir rendimiento académico y, en caso de corresponder, el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Una ayuda para seguir estudiando

El Programa de Becas forma parte de las políticas del Gobierno de Río Negro para acompañar la trayectoria educativa de estudiantes en toda la provincia.

La iniciativa busca garantizar el acceso y la permanencia en el nivel superior, en un contexto donde el apoyo económico puede ser determinante para continuar una carrera.

Para consultas, se encuentra disponible el correo oficial: [email protected].