Una rionegrina ganó el primer premio en un concurso nacional fotográfico de Parques Nacionales

Una fotógrafa ganó el 1° puesto en un certamen nacional con una impactante imagen de delfines en Las Grutas que recorrerá el país.

La fotógrafa rionegrina Luciana Pizzorno logró el primer puesto en el concurso “ El Mar es Uno ”, una iniciativa impulsada por la Administración de Parques Nacionales para visibilizar y poner en valor los bienes naturales y culturales del Mar Argentino . Su imagen, capturada en la costa de Las Grutas , no solo se impuso entre decenas de participantes de todo el país, sino que también se convirtió en una poderosa postal de la biodiversidad marina de Río Negro .

La fotografía ganadora, titulada “Nado sincronizado” , retrata a tres delfines saltando en perfecta armonía sobre el mar. La escena fue capturada en enero de 2025 durante una excursión en Las Grutas, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la provincia.

Se eligieron las fotografías ganadoras del concurso El Mar es Uno Conocé las imágenes ganadoras en este link: https://t.co/Gd83Wg6XWa #ParquesNacionales pic.twitter.com/4O9jmyS2qP

Según relató la propia autora, el hallazgo fue casi fortuito. “Como rionegrina suelo veranear ahí, pero no conocía esta excursión. Cuando la vi en redes, pensé que no podía perdérmela”, contó. El deseo de observar delfines en libertad, una experiencia que contrastó con sus recuerdos de infancia en Mundo Marino, fue el motor que la llevó a embarcarse en la travesía.

Sin embargo, lograr la imagen no fue sencillo. La fotógrafa explicó que debió enfrentar condiciones complejas: una luz intensa, el movimiento constante de la embarcación y la presencia de otros turistas. “Me encanta la fotografía en movimiento, pero esto fue un verdadero desafío”, señaló.

Luciana Pizzorno - fotografa rio negro Luciana Pizzorno, la fotógrafa rionegrina ganadora del certamen nacional.

El reconocimiento del jurado

El impacto de la imagen fue inmediato. El fotógrafo Diego Ortiz Mugica, integrante del jurado, destacó la dificultad técnica y el valor estético de la obra. “Tiene un hallazgo increíble. El salto de los delfines es impresionante, el horizonte divide la escena y hay un equilibrio perfecto. No es una foto fácil de lograr y por eso nos conmovió desde el primer momento”, afirmó.

La obra de Pizzorno no solo sobresalió por su belleza, sino también por su capacidad de transmitir el vínculo entre la naturaleza y quienes la observan. En ese sentido, el certamen buscó justamente fortalecer una “cultura oceánica” en la sociedad argentina, promoviendo el cuidado de los ecosistemas marinos.

Río Negro, protagonista del Mar Argentino

El logro de Pizzorno tuvo además un fuerte impacto simbólico para la provincia. “Amo mi provincia y me encanta que Río Negro esté representando la portada del concurso”, expresó la fotógrafa tras conocerse el resultado.

El reconocimiento no fue el único para la región. En la categoría Celular, otra rionegrina, Ornella Pagani, obtuvo el cuarto puesto con la imagen “La tormenta deja paz”, capturada en San Antonio Este. De esta manera, Río Negro tuvo una destacada participación en ambas categorías del certamen.

La Tormenta deja Paz - Foto Ornella Pagani En la categoría "Celular", Ornella Pegani obtuvo el 4° con su foto “La tormenta deja paz”, capturada en San Antonio Este. Ornella Pagani

Una muestra que recorrerá el país

El concurso “El Mar es Uno” incluyó dos categorías —Cámara y Celular— y premió a los ganadores con un pase anual a todos los parques nacionales del país. Además, las diez mejores fotografías de cada categoría formarán parte de una muestra itinerante que recorrerá distintos puntos de Argentina y será difundida en las redes oficiales del organismo.

El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, destacó la importancia de este tipo de iniciativas. “Estas convocatorias fortalecen el vínculo con las comunidades y promueven una relación más armoniosa entre las personas y los ecosistemas”, sostuvo.

Más allá del reconocimiento artístico, el primer premio obtenido por Luciana Pizzorno pone en primer plano la riqueza natural de la costa rionegrina y el potencial de sus paisajes como escenario de experiencias únicas. La imagen de los delfines en libertad no solo es una obra destacada, sino también una invitación a mirar el mar con otros ojos.